Несмотря на заморозки и засуху, Кубань обеспечит страну урожаем

Поздние заморозки и весенняя засуха заставили аграриев Краснодарского края вступить в битву за урожай уже сейчас. О рекордах, которые житница России ставила ежегодно, речи пока не идет. Производители подсчитывают площади погибших озимых и потери в садах.

Итоги весны неутешительны – повреждена половина озимых посевов. Полевые культуры погибли на площади 52 тысяч гектар.

В поля выдвинулись представители министерства сельского хояйства и ведущие специалисты отрасли, чтобы помочь сохранить каждый килограмм будущего урожая.

– Был прогноз, что потери урожая достигнут 70%, но надеемся, что при благоприятных погодных условиях они составят около 30%, – говорит вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Снижения объемов урожая не избежать, однако аграрии настроены сохранить высочайшее качество кубанского зерна. Особое внимание уделят семенным посевам на следующий год.

– По пшенице прогнозируем снижение урожая, поэтому готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего потребителя. Кубань, как и прежде, останется гарантом продовольственной безопасности страны. Мы не первый раз сталкиваемся с погодными факторами, механизмы помощи в таких ситуациях есть, они проработаны, и мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе, – заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Но непогода угрожает не только урожаю зерновых. Весной аграриям пришлось пересеять 22 тысячи гектар сахарной свеклы.

Пострадали более 19 тысяч гектар садов по всему краю, заморозки ударили, когда деревья были в цвету. Прогнозируется снижение урожая косточковых культур на 80%, семечковых – на 60%. Полученного урожая фруктов хватит, чтобы обеспечить жителей и гостей края.

От ситуации на полях зависит и заготовка кормовой базы для животноводства. Ученые предложили включать в рационы крупного рогатого скота продукты перерабатывающей промышленности, ячменную и гороховую солому. По оценкам специалистов, резервы есть, дефицита кормов не будет.

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В Краснодарском крае постановлением губернатора введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных заморозков в конце марта и первой половине апреля, уничтоживших цветки, соцветия и завязи плодовых культур.

- От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80 %; семечковых культур на 60%, - говорится в постановлении (подробности)