5 самых громких уголовных дел против и в отношении детей

Накануне 1 июня, Дня защиты детей, в кубанском следкоме назвали пятерку самых громких преступлений, совершенных детьми и в отношении детей. Большинство из них уже дошли до суда.

Первое. Двое подростков из Славянского района угнали "жигули" у местного жителя.

Все произошло в ночь на 28 октября 2019 года. Мальчикам на тот момент было 16 и 15 лет. У одного из домов на улице Ленина в станице Старонижестеблиевской они увидели автомобиль «ВАЗ-21074», принадлежащий местному жителю. И договорились его угнать. Убедившись, что машина не заперта, 16-летний обвиняемый сел за руль машины и завел ее ключом, оставленным в замке зажигания. Второй несовершеннолетний стоял на "стреме".

На угнанной машине они уехали в соседнюю станицу Ивановскую. Дальше автомобиль ехать отказался - в баке закончилось топливо. Подростки бросили его на дороге, а сами пешком вернулись домой.

- Следствие считает дело доказанным. Материалы направлены в суд, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Второе. Мать 6-летнего мальчика из Новороссийска, которого она зверски избивала, посадили под домашний арест. 33-летняя Валентина Гусейнова обвиняется в истязании сына.

Напомним, в одной из квартир на улице Видова в городе-герое соседи случайно обнаружили запуганного и избитого малыша. Мальчик весь в синяках и ссадинах сидел один в захламленной квартире.

- Сейчас мальчик находится в Новороссийском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка, а также будет дана юридическая оценка действию (бездействию) должностных лиц контрольных органов. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Третье. В Краснодаре 15-летнего мальчика посадили на 2,6 года в тюрьму за два грабежа и угон автомобиля. Суд счел, что кроме тюремного заключения, его необходимо принудительно лечить от расстройства психики.

Речь идет о парне, которому едва исполнилось 14 лет. Вместе со своим другом, которому не было и 14-ти, они угнали "Тойоту". Благо, были вовремя пойманы сотрудниками ДПС. Позже, пока шло расследование об угоне, они вместе ограбили 9-летнего мальчика, отняв у него телефон. Но на этом не остановились. Следующей жертвой стал 10-летний мальчик. Он тоже поплатился телефоном. Младший друг 14-летки наказания в итоге за целый перечень преступлений избежал в силу возраста.

А старшему придется взрослеть в колонии.

Четвертое. От этого жуткого преступления у любого взрослого пробежит холодок по спине. Дело было в Сочи. 15-летняя девочка и 17-летний парень ходили на один кружок. Но были незнакомы. В один из дней школьница возвращалась с занятий, когда ее догнал подросток. Он резко пырнул ее ножом в груди и повалил в канаву. Несовершеннолетний убийца прыгнул в воду за ней и попытался довершить начатое, начав топить раненого ребенка.

На счастье свидетелей этого дикого случая было немало. Прохожие, увидев сцену расправы, скрутили подростка и вытащили бедную девочку из воды. Она выжила.

Только во время следствия выяснилось, что молодой человек страдает серьезным расстройством психики и не осознает, что творит.

Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрической лечебнице.

Пятое. Двоих подростков из Темрюкского района собираются судить за две кражи. 16 и 17-летние школьники залезли в две квартиры, из которых унесли ценностей сначала на 31 тысячу рублей, а потом - 1100 долларов США.

Это дело продолжает расследоваться. Малолетние воры дожидаются своей участи под подпиской о невыезде.

Правда, следователи фиксируют некоторое снижение преступлений в отношении детей.

- В 2019 году по краю было зарегистрировано 2 660 сообщений о преступных посягательствах на детей, что на 6% или на 171 сообщение меньше, чем в 2018 году. На 5,7% снизилось количество возбужденных уголовных дел по фактам совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. Всего таких дел в 2019 году возбуждено 461, - уточнили "КП"- Кубань" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Правоохранители делают вывод, который ежегодно подтверждается реальными происшествиями, что преступления совершаются тогда, когда дети остаются без контроля близких. Чаще всего в таких случаях взрослые заняты собой, нигде не работают, пьют или употребляют наркотики.