Мать 6-летнего мальчика-маугли, которого она зверски избивала, посадили под домашний арест

Следователи СУ СК по Новороссийску посадили под домашний арест 33-летнюю Валентину Гусейнову, в чьей затопленной квартире соседи 15 апреля нашли избитого 6-летнего мальчика. Врачи диагностировали у ребенка множественные ушибы и сотрясение мозга.

- Вы задержаны по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением (ст.156 УК РФ), - озвучил следователь причину задержания женщины.

В Новороссийске женщина обвиняют в истязании сына Видео: СК России.

Ребенок был избит и напуган

Напомним, в одной из квартир на улице Видова в Новороссийске соседи случайно обнаружили запуганного и избитого малыша. Мальчик лет шести весь в синяках и ссадинах сидел один в захламленной квартире.

- Мы побежали в эту квартиру, когда сверху вода закапала. Стучали в дверь, никто не откликался. Пришлось ломать, - рассказали "КП" - Кубань" очевидцы.

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Войдя в квартиру, они ужаснулись увиденному. Из грязного унитаза лилась зловонная вода, а вокруг в ней плавали вещи. Полуголого ребенка жители дома нашли не сразу. Он забился в угол одной из комнат и слился с ее неопрятной обстановкой. Кто-то из вошедших включил на телефоне видеокамеру.

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