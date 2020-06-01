«Вспомнил старые обиды»: в Краснодаре мужчина расчленил своего знакомого, а после закопал останки на авторынке

37-летний краснодарец пропал еще в конце апреля. С первого дня его исчезновения родные знали - случилось что-то неладное, он не мог просто не вернуться домой. До последнего семья и друзья пропавшего верили, что смогут вновь его увидеть. Но, к сожалению, их надежды не сбылись...

Как в воду канул

22 апреля 2020 года в 18:30 мужчина вышел из дома на улице Уральская, 75/2 и не вернулся. Когда стало темнеть, супруга начала волноваться, стал набирать номер мужа, но в ответ - лишь гудки. Тогда она стала обзванивать его друзей, чтобы узнать, не наведывался ли он к ним. Так продолжалось не один час - ближе к ночи женщина, так и не выяснив, где муж, не смогла больше ждать и направилась в полицию.

Найти живым волонтерам мужчину так и не удалось.

Как оказалось, он был в гостях у своего знакомого Ивана Богданова (имя и фамилия изменены - Авт.). Он живет на улице Стасова, 155. Некоторое время мужчины общались.

- А около 22:00 пропавший вышел из квартиры и направился в неизвестном направлении, - удалось спустя время узнать следователям.

На помощь пришли друзья семьи, которые обратились к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Они также подключились к поискам. От безысходности обратились за помощью даже к экстрасенсам.

У убитого остались жена и двое детей.

- Пошел к другу и не вернулся, - писала сообщение эзотерикам знакомая семьи Татьяна. - Друг говорит, что в 9 вечера он ушел от него. Поиски не дают результатов. Мы в растерянности. Полиция, волонтеры ищут. Был прочес территории не раз, результатов нет. Он очень спокойный, семьянин. Очень любит свою семью. Пожалуйста помогите. Мы очень переживаем за него!

И, действительно, волонтеры и правоохранители прочесывали буквально каждый метр в поисках мужчины. К работе привлекли даже водолазов, которые опускались на дно Карасунских прудов, что находятся неподалеку от Старокубанского кольца. Но все тщетно - мужчина как в воду канул.

Друг убил за старые обиды

Однако следователи все-таки смогли пролить свет на это преступление. При оперативной поддержке сотрудников полиции они установили причастность к исчезновению мужчины его 37-летнего знакомого. Именно с ним пропавший виделся в последний раз.

Как стало известно, вечером 22 апреля приятели были в квартире у одного из них на улице Стасова. Товарищ начал вспоминать былое - в какой-то момент между знакомыми вспыхнула ссора. В итоге хозяин дома, считает следствие, схватился за нож и зарезал знакомого.

Обвиняемый (на фото справа) вместе с адвокатом на следственном эксперименте.

- Желая скрыть следы преступления, он расчленил тело погибшего, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На следующий день он спрятал останки в пакеты и вынес погибшего из квартиры. После чего он поехал на авторынок Краснодара, где и захоронил их.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 22 апреля 2020 года 37-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ) продолжается. Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти, - добавляют в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.