2020-06-01T17:35:33+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 2 июня 2020: в городе подтверждено 8 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 2 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи выявлено 8 новых случаев СOVID 19В Сочи выявлено 8 новых случаев СOVID 19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из 84 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 8 человек. Среди заболевших в Сочи-дети 2, 4 и 10 лет. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 366 пациентов.

В Сочи 1 июня санатории встречают долгожданных гостей. Открытие курортного сезона проходит с соблюдением ограничений, которых требует пандемия короновирусной инфекции. Туристов принимают только те здравницы, которые подготовили свою инфраструктуру, согласно действующим требованиям Роспотребнадзора. В первый день лета начали работу санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию.

Власти курорта сформировали перечень объектов, которые отвечают необходимым для открытия требованиям - их 80. Руководство каждого из них самостоятельно выбирает для себя дату открытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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