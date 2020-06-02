2020-06-01T17:35:33+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 2 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 366 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 2 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала эпидемии выявлено 366 пациентов с COVID 19В Сочи с начала эпидемии выявлено 366 пациентов с COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 366 человек.

- За последние сутки подтвердились 8 случаев опасной болезни. В том числе, в Сочи среди заболевших — дети 2,4 и 10 лет - сообщили в региональном оперaтивном штaбе .

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 84 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2835 человека. Их состояние удовлетворительное.

В Сочи с 1 июня начался прием туристов в санаториях. Открылось пока чуть более половины из 65 здравниц курорта (34 санатория), обладающих медицинской лицензией. Остальные планируют включиться в работу в ближайшие неделю-две.

В санаториях действует строгий «масочный» ражим, номера оборудованы антисептиками и средствами защиты от инфекции. Пляжи санаториев пока не открыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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