Число заболевших коронавирусом в Сочи на 2 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 366 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 366 человек.

- За последние сутки подтвердились 8 случаев опасной болезни. В том числе, в Сочи среди заболевших — дети 2,4 и 10 лет - сообщили в региональном оперaтивном штaбе .

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 84 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 2835 человека. Их состояние удовлетворительное.

В Сочи с 1 июня начался прием туристов в санаториях. Открылось пока чуть более половины из 65 здравниц курорта (34 санатория), обладающих медицинской лицензией. Остальные планируют включиться в работу в ближайшие неделю-две.

В санаториях действует строгий «масочный» ражим, номера оборудованы антисептиками и средствами защиты от инфекции. Пляжи санаториев пока не открыты.

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