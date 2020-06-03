Коронавирус в Сочи, последние новости на 3 июня 2020: в городе подтверждено 3 новых случая опасной инфекции

Из 79 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 3 человек.

- За период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 369 пациентов,-сообщает региональный оперативный штаб.

– Всего в крае 3987 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. 2842 пациента выписаны с выздоровлением, в том числе 94 человека за последние сутки. 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента – на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – отметили в Минздраве края.

В обсерваторе в Адлерском районе Сочи находятся 1005 человек. За все время в обсерваторах региона выявлено 58 положительных результатов на коронавирусную инфекцию. Через обсерваторы прошли 8463 человека.

Тем временем депутат ГД от Сочинского округа Константин Затулин продолжает работать над смягчением требований Роспотребнадзора к курортной отрасли, принятых в условиях борьбы с пандемией.

В частности, Затулин направил официальные письма в адрес первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова и вице-премьера, курирующего санаторно-курортную отрасль Дмитрия Чернышенко, в которых в очередной раз обозначил всю тяжесть проблемы.

Затулин указал на опасность сворачивания экономической активности на курорте- поступления в бюджет Сочи в апреле 2020 года сократились вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Краснодаре владельца и сотрудников бара «Архитектор» оштрафуют за проведение нелегальной вечеринки

Нелегальная вечеринка прошла вечером 31 мая. В ней приняли участие молодые люди, многие были без масок ( читать далее)

Студенты Сочинского государственного университета проходят практику в лучших сетевых отелях

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса, практика в этом году началась в дистанционном режиме (читать далее)