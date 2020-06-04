Число заболевших коронавирусом в Сочи на 4 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 по-прежнему подтвержден у 369 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 369 человек.

- За последние сутки в Сочи не выявлено случаев опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Всего же за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 81 пациента.

В медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратилось 10129 человек, в том числе 932 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2058 человек, из них 173 ребенка. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 12262 человека, включая 678 детей.

В обсерваторах размещено 3216 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время выявлено 58 положительных результатов у проживающих в обсерваторах. За все время через них прошло 8833 человека.

Тем временем в сочинских школах наяалась подготовка к сдаче единого госэкзамена. Итоговая аттестация в этом году состоится значительно позднее обычного – с 3 по 20 июля. Для сдачи ЕГЭ в Сочи уже готовят 15 пунктов проведения экзаменов.

При необходимости их число могут увеличить до 21. Экзамен пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для этого в аудиториях проведут полную дезинфекцию, на входе у старшеклассников и организаторов экзамена бесконтактно измерят температуру. За партами выпускников намерены рассадить с соблюдением социальной дистанции.

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