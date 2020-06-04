В Сочи 1660 дольщиков получат квартиры до конца 2020 года

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев провёл совещание по вопросам долевого строительства в регионе. В нём принял участие прокурор Кубани Сергей Табельский, руководитель следственного комитета СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, вице-губернаторы, главы муниципалитетов и дольщики.

– После снятия жёстких ограничительных мер, мы полностью запустили строительную отрасль. Предприятия работают стабильно. Поэтому все планы по достройке проблемных домов будут выполнены, и в обозримом будущем проблема обманутых дольщиков уйдет из краевой повестки, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Напомним, что на Кубани обманутым дольщикам уже возместили затраты на общую сумму 792,3 миллиона рублей.

На совещании на связи с краем в Сочи был глава Алексей Копайгородский, прокурор города Вячеслав Овечкин, руководители профильных ведомств и представители дольщиков.

В реестре сочинских проблемных домов, которые входят в краевой перечень, 24 объекта. Все они находятся на контроле межведомственной комиссии. Общее число участников долевого строительства – 6653 человека.

В пресс-службе сочинской мэрии уточнили, что на курорте с участием прокуратуры создана рабочая группа по оказанию содействия в защите прав и законных интересов граждан, пострадавших вследствие неисполнения обязательств по строительству многоквартирных жилых домов.

- В соответствии с мартовским поручением губернатора Вениамина Кондратьева нами были разработаны алгоритмы решения проблем по каждому объекту, назначены ответственные лица за контролем соблюдения сроков и графиков реализации мероприятий, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

По его словам, в соответствии с региональным планом-графиком на курорте в 2020 году намечено ввести в эксплуатацию восемь объектов долевого строительства. Это значит, что 1660 дольщиков получат свои квартиры в течение шести месяцев.

Мэр обратил внимание, что работы на всех объектах, которые были взяты на достройку инвесторами, выполняются в срок. Так, в августе этого года планируется завершить все строительно-монтажные работы в переулке Трунова, 7, что в Завокзальном микрорайоне. Таким образом, будет реализовано право 185 семей. Ещё 117 участников долевого строительства на улице Пасечной, 30 также в скором будущем смогут получить ключи от своих квартир. На данном объекте уже заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации и газоснабжения, ведутся работы по усилению конструкций.

Кроме того, по соглашению с администрацией Сочи и компанией-инвестором ведётся достройка ЖК «Курортный» на улице Ленина. Здесь уже завершены работы по возведению конструктива, устройству фасадов, прокладке внутренних инженерных сетей и обустройству мест общего пользования в 12-ти домах жилого комплекса. Таким образом, долгожданное новоселье отметят 426 семей.

В Сочи 1660 дольщиков получат квартиры до конца 2020 года.Фото: Юлия БАРАНОВА

Одно из важных направлений работы мэрии Сочи - это взаимодействие с Фондом содействия в защите прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края. За счёт средств Фонда намечено удовлетворить требований людей, вложивших денежные средства в строительство объектов ООО «Ида» по улице Санаторной и ООО «Сочи Абсолют» по улице Островского.

В 2019 году на Кубани было завершено строительство 43 проблемных домов. Это 9,7 тысяч долгожданных квартир для жителей региона.

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