Скандально известный лже-хирург Алена Верди впала в кому

В Ленинском районном суде Краснодара 4 июня должно было состояться первое заседание по резонансному делу о краснодарском лже-хирурге Алене Верди. Правда, слушания перенесли из-за того, что не явилась подсудимая. Как стало известно «КП» - Кубань», она находится в одной из больниц города, причем в медучреждение ее госпитализировали еще 1 июня.

Справка из больницы, где сейчас находится лже-хирург.

В распоряжении «Комсомольской правде» - Кубань» оказалась справка, согласно которой Алена Верди находится в отделении анестезиологии-реанимации. На данный момент больная в коме, самостоятельно дышать не может, поэтому ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Продуктивному контакту лже-хирург не доступна.

В связи с этим заседание по громкому делу перенесли на 18 июня.

Стоит сказать, что пока не ясно, будут ли изменять меру пресечения Алене Верди из-за нарушений. Напомним, скандальный врач с марта находилась на домашнем аресте. Но, несмотря на ограничения, свободно перемещалась по городу, более того, не стеснялась делиться фотографиями своего времяпрепровождения. В Instagram у одного из краснодарских визажистов Алена Верди засветилась в качестве модели. Ей сделали макияж, после чего подсудимая стала фотографироваться вместе со своей подругой.

Грубое нарушение режима зафиксировали в УФСИН, после чего направили в суд представление о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения на более жесткое.

Напомним, 37-летняя лже-хирург обвиняется в 7 эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью.

С марта 2015 года по октябрь 2017 года к женщине, которая выдавала себя за опытного пластического хирурга, обращались жительницы края. Операции им она проводила как в частной клинике, так и в своей квартире и арендованном помещении.

Пострадавшие все еще пытаются вернуться к прежней жизни после хирургического вмешательства. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж. Все это привело к нанесению тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, недавно было обнародовано признание лже-хирурга. Там она заявляет о своем намерении полностью признать вину в совершенных преступлениях. По словам подсудимой, она решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, однако необходимого образования у нее не было. У родственников на Украине женщина узнала об одном хирурге и решила учиться у него - причем сразу на практике, в одной из частных клиник Днепропетровска.

А в 2015 году Алена Верди с полной уверенностью, что опыта у нее достаточно, начала оперировать самостоятельно. Она переехала в Краснодар, где начала работать в одной из частных клиник. При трудоустройстве руководство попросило у нее диплом. Вооружившись липовыми документами, Верди стала работать в клинике "Эстетик-Мед", где проводила клиенткам реальные операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК: краснодарский хирург не смогла предоставить документы, подтверждающие ее медицинское образование

С первого дня расследования уголовного дела больше всего вопросов вызывало образование краснодарского хирурга Алены Верди. Дипломы, которыми так хвасталась врач, похоже следователей не впечатлили (читайте далее)

Выпускники украинского вуза о дипломах краснодарского хирурга: «Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы!»

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать врача хотят 10 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

КСТАТИ

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)

Алена Верди корреспонденту «КП»: Все обвинения пациентов – неправда

После широкой огласки появилась информация о том, что доктор пустилась в бега и даже могла скрываться в Арабских Эмиратах, но корреспондент «Комсомольской правды - Кубань» без труда дозвонился скандальному врачу. Правда, разговор вышел коротким (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани пластический хирург, изуродовавшая 7 пациенток, до сих пор находится на свободе

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга (читайте далее)