В Краснодаре пластического хирурга Алену Верди снова задержали

Свобода Алены Верди была недолгой. Как удалось узнать «КП» - Кубань», прославившийся на всю Россию пластический хирург снова задержана.

- После того, как ее освободили, мы с другими пострадавшими стали добиваться ее возвращения в СИЗО. После моего заявления в Следственный Комитет о том, что я не согласна с результатами экспертизы (эксперт сделал вывод, что мне не был нанесен тяжкий вред здоровью) глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль наше уголовное дело. - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пострадавших Анастасия Исмаилова. - Нам назначили нового следователя, все экспертизы начали делать заново. Результаты Евгении Лановой, у которой была неудачная блефаропластика, пришли. Эксперт, оценив ее состоянии после операций, заключил, что был нанесен тяжкий вред здоровью. Насколько мне известно, по новому эпизоду на Алену Верди открыли еще одно уголовное дело по той же статье 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности».

После этого, по словам пострадавшей, хирурга вызвал в кабинет следователь. Допрос закончился ее задержанием.

- Пока Алена была на свободе, я получила от нее несколько сообщений. В одном из них она писала, что собирается уезжать в Арабские Эмираты. Так что ее вовремя задержали, - добавляет Анастасия Исмаилова.

Незадолго до задержания Анастасия Исмаилова получила сообщение от Алены Верди.

Напомним, на свободе пластический хирург находилась ровно месяц. Вернувшись из СИЗО, Алена Верди возобновила ведение своего Instagram, где отвергала все обвинения в свой адрес. Женщина настаивает - пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. С ее слов, именно директор и главврач центра незаконно получили лицензию, таким образом умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам. Ее вины здесь нет.

Однако пострадавшие женщины рассказывают совсем другие истории своего знакомства с хирургом. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза.

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