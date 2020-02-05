«Экспертизы будут делать заново!»: в Краснодаре пострадавшие пациентки Алены Верди в очередной раз пошли добиваться справедливости

Накануне прославившаяся на всю страну хирург Алена Верди вышла из СИЗО. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ряд экспертиз, которые проводили следователи, не подтвердили версию о том, что пациенткам был нанесен тяжкий вред здоровью, после чего статью обвинения облегчили.

Пострадавшие, узнав об этом, стали бить в рынду. Одна из пациенток написала заявление в Следственный комитет.

- Я не согласна с экспертизой, не понимаю, почему следователь не поставил нас в известность о том, что переквалифицировал статью, не ознакомив нас с результатами, - сказала «КП» - Кубань» Анастасия Исмаилова. - Поэтому я написала заявление, потребовав проверить законность изменения статьи для лжехирурга.

Тема дня: В Краснодаре выпустили из СИЗО скандального хирурга Алену Верди - 05.02.2020 00:00 00:00

После поднявшейся шумихи глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге Алене Верди и поручил провести тщательное расследование. И, судя по всему, разбирательства были недолгими. Спустя сутки одну из пострадавших пригласили в Следственный комитет края.

- Сегодня на встрече мне сказали, что абсолютно все экспертизы будут переделывать. Более того, если мы захотим независимого мнения, то их проведут не в Краснодаре, а в другом городе. Например, это можно будет сделать в Ростове или Астрахани, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» Анастасия Исмаилова. - Также нам сообщили, что были допущены определенные ошибки на этапе расследования, поэтому у нас сменился следователь, продолжать заниматься нашим уголовным делом будет уже другой человек.

Напомним, прославившийся на всю страну пластический хирург Алена Верди с самого начала разбирательств отвергала все обвинения в свой адрес. Женщина настаивает - пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра, по словам Алены Верди, незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга (читайте далее)

Жертвы пластики: Пациентки, изуродованные лжехирургом на Кубани, требуют ее посадить

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- Нам звонили неизвестные и угрожали расправой, если будем настаивать на уголовном деле, - говорят пострадавшие от рук хирурга. – А мы жить хотим (читайте далее)

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