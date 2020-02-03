«Алена Верди на свободе!»: В Краснодаре пластического хирурга выпустили из СИЗО

В Краснодаре пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, вышла из СИЗО. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.

- Верди на свободе! Это удар для меня! - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая Анастасия Исмаилова. - О том, что ее выпустили, узнала случайно. Где она находится сейчас, не знаю. Следователь мне сказал, что решается вопрос о закрытии уголовного дела, так как истекли сроки давности. И сейчас мне непонятно, будет ли в итоге суд?

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ряд экспертиз, которые проводили следователи, не подтвердили версию о том, что пациенткам был нанесен тяжкий вред здоровью.

- Поэтому обвинение моей подзащитной переквалифицировали со второй на первую часть той же статьи 238 УК РФ «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности». Оснований для продления меры пресечения нет, - объясняет «КП» - Кубань» адвокат Алены Верди Давид Иадзе. - Также хочу отметить, что следствие проверяло сведения о том, что диплом врача, выданный Алене Верди в Национальном медицинском университете имени О.О. Богомольца в Киеве, является поддельным. Проверить подлинность диплома, выданного на Украине, не представилось возможным - более подробно об этом могут говорить только представители Следственного комитета. Однако моей подзащитной не были предъявлены обвинения об использовании липового документа.

Адвокат уверяет, что все дипломы Верди настоящие, поэтому никаких обвинений в подделке документов нет.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Напомним, прославившийся на всю страну пластический хирург Алена Верди, которую прозвали «Доктором Франкенштейном» с самого начала разбирательств отвергала все обвинения в свой адрес. Женщина настаивает - пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра, по словам Алены Верди, незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

Фото слева до операции «Доктора Франкенштейна» и после.

Тем не менее наказать Верди хотели именно пострадавшие женщины. Каждая из них рассказывала жуткие истории своего знакомства с хирургом. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей.

Исправлять работу хирурга никто не решался.

У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза.

Так Евгения выглядела после второй операции.

Еще одна пациентка сейчас борется с онкологическим заболеванием, которое могла спровоцировать подтяжка груди.

Стоит сказать, что в 2018 году Алена Верди уже была судима за гибель пациентки. 43-летняя женщина скончалась спустя 20 часов после липосакции. Ленинский суд Краснодара прекратил уголовное преследование и назначил ей судебный штраф в 150 тысяч рублей, после чего пластический хирург продолжила свою деятельность.

- Президиум Краснодарского краевого суда отменил это решение. Мы подали жалоуб и уже Верховный суд РФ согласился с доводами защиты и признал прекращение дела в отношении Алены Верди законным, - добавляет адвокат Давид Иадзе. - Сейчас мы будем продолжать содействовать следственным органам и будем добиваться, чтобы уголовное преследование в отношении моей подзащитной было прекращено.

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