2020-02-05T08:37:15+03:00
Происшествия

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о кубанском лжехирурге Алене Верди

Такое поручение он дал после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о кубанском лжехирурге Алене ВердиГлава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о кубанском лжехирурге Алене Верди
Изменить размер текста:

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге Алене Верди. Поручение провести тщательное расследование он дал после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сюжете рассказали, что женщина, которая изувечила десятки пациентов и может избежать наказания, поскольку судмедэкспертиза не выявила у них тяжкого вреда здоровью. А действия обвиняемой переквалифицированы на менее тяжкую статью.

Напомним, недавно в Краснодаре пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, выпустили из СИЗО. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.

Она с самого начала разбирательств отвергала все обвинения в свой адрес. Женщина настаивает - пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертвы пластики: Пациентки, изуродованные лжехирургом на Кубани, требуют ее посадить

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Многие боятся – запуганы телефонными звонками.

- Нам звонили неизвестные и угрожали расправой, если будем настаивать на уголовном деле, - говорят пострадавшие от рук хирурга. – А мы жить хотим (читайте далее)

«Хирург сказал - это чудо, что я выжила!»: Московский врач 10 часов исправляла ошибки «Доктора Франкенштейна»

Следствие по делу в отношении пластического хирурга Алены Верди продолжается - суд продлил ей срок заключения под стражей еще на месяц. А тем временем ее пациентки пытаются вернуть былую внешность, исправляя результаты ее работы у других специалистов (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о кубанском лжехирурге Алене Верди
В Анапе обустраивают новые скверы и ремонтируют тротуары
В Краснодаре приезжий украл телефон у посетителя ночного клуба
В Сочи 12 февраля откроется XIII Зимний международный фестиваль искусств
Кубанский казачий хор проедет с гастролями по Краснодарскому краю
Более 1000 выпускников Кубани напишут итоговое сочинение в дополнительный срок
Сотое удостоверение многодетной семьи выдали в Гулькевичском районе
На Кубани участки для многодетных семей обеспечат инженерными сетями
На Кубани стартовали зональные этапы творческого конкурса «Кубанский казачок»
В Сочи одновременно ремонтируют дороги на 15 улицах
В Горячем Ключе из-за подтопления от города остается отрезано 27 домов
За четыре года на Кубани достроили 180 проблемных дома
На базе ФК «Краснодар» появится женская команда
Огромное дерево в Сочи упало и раздавило автомобили
В Краснодаре появилось граффити «Комбат»
Вениамин Кондратьев: Кубань справится без продуктов из Китая
ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%
В Новороссийске полицейские закрыли нелегальный хостел
Сочинскому поселку Сириус дали официальное название
В Сочи сотрудники таможни задержали контрабандистов
Тренер «Локомотива-Кубани» Евгений Пашутин станет наставником «Звезд России» на Матче всех звезд Единой лиги