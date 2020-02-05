Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о кубанском лжехирурге Алене Верди

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:37:15+03:00

Такое поручение он дал после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов

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Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о пластическом хирурге Алене Верди. Поручение провести тщательное расследование он дал после выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сюжете рассказали, что женщина, которая изувечила десятки пациентов и может избежать наказания, поскольку судмедэкспертиза не выявила у них тяжкого вреда здоровью. А действия обвиняемой переквалифицированы на менее тяжкую статью.

Напомним, недавно в Краснодаре пластического хирурга Алену Верди, обвиняемую в оказании некачественных услуг своим пациенткам, выпустили из СИЗО. Под стражей женщина провела почти 10 месяцев.

Она с самого начала разбирательств отвергала все обвинения в свой адрес. Женщина настаивает - пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. Именно руководитель и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

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Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Многие боятся – запуганы телефонными звонками.

- Нам звонили неизвестные и угрожали расправой, если будем настаивать на уголовном деле, - говорят пострадавшие от рук хирурга. – А мы жить хотим (читайте далее)

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Следствие по делу в отношении пластического хирурга Алены Верди продолжается - суд продлил ей срок заключения под стражей еще на месяц. А тем временем ее пациентки пытаются вернуть былую внешность, исправляя результаты ее работы у других специалистов (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU