«Хирург сказал - это чудо, что я выжила!»: Московский врач 10 часов исправляла ошибки «Доктора Франкенштейна»

Следствие по делу в отношении пластического хирурга Алены Верди продолжается - суд продлил ей срок заключения под стражей еще на месяц. А тем временем ее пациентки пытаются вернуть былую внешность, исправляя результаты ее работы у других специалистов.

Фото слева до операции «Доктора Франкенштейна» и после.

Напомним, в августе прооперировали краснодарку Евгению Лановую, у которой не закрывались глаза после неудачной пластики век. Месяцем ранее исправили нос Кристины Суриной из Новороссийска, у которой начались проблемы с дыханием и слухом после некачественного хирургического вмешательства. А до этого сделали коррекцию груди еще одной пациентке «Доктора Франкенштейна» Александре Поповой (фамилия изменена - Авт.).

Исправлять работу хирурга никто не решался.

За случай 33-летней Анастасии Исмаиловой, чья жизнь два года назад стала похожа на ад, браться решались не многие. Напомним, ей провели неудачную абдоминопластику, из-за чего девушка не могла согнуться и нормально спать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/700291" frameborder="0"></iframe> Шокирующая пластическая операция от Алены Верди.

В апреле стало известно, что помочь Анастасии готов известный столичный врач. Хирургическое вмешательство хотели провести в два этапа - сначала пациентке должны были вживить два специальных эспандера, которые растягивают кожу, а через 4 месяца медик начал бы исправлять ошибки.

- Я долго думала, взвешивала все за и против, но все же выбрала другого хирурга Елену Чирикову. Она оперировала Александру, от результата ее работы я была в восторге, к тому же она - одна из немногих, кто меня поддерживал, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Анастасия.

Операция длилась 10 часов (!) - слишком много «сюрпризов» оставила предыдущий пластический хирург.

- Нам необходимо было устранить рубцовую деформацию тканей, в частности, иссечь большой рубец над лобком, который стягивал все ткани. Убирали его поэтапно, по толщине рубец был 6-7 сантиметров, потому работа была очень аккуратная, потому что мы в любой момент могли провалиться в малый таз, повредить мочевой пузырь - спешка здесь ни к чему, - объясняет «КП» - Кубань» хирург Елена Чирикова. - Как только рубец иссекли, сразу ткани все расправились, пупок поднялся и «встал» в свое положение.

В течение 10 часов хирург удалял все лишнее, чтобы избавить пациентку от боли.

Со слов врача, она видела ролик, который записывала «Доктор Франкенштейн» во время липосакции, проводимой Анастасии. Елена Чирикова считает, что проведена процедура была очень грубо, делать так категорически нельзя.

- До сих пор удивляюсь, как после таких опасных движений у пациентки не было перфорации брюшной полости, - продолжает Елена Чирикова. - При этом хочу отметить, несмотря на то, что ей сделали липосакцию, жировая клетчатка абсолютно не тронута канюлей. Конечно, работа была деликатной, потому продолжалась так долго, за то операция прошла с минимальной кровопотерей.

После наркоза Анастасия отошла хорошо. Более того, уже через сутки смогла самостоятельно подниматься, садиться.

- Хирург мне все очень хорошо «почистила», убрала все лишнее. Вообще мне сказали: «Это чудо, что ты тогда вообще выжила!» Все рубцы, которые мне удалили, могли привести к септическим процессам, тазовые кости могли начать гнить. Это везение, что мой организм справился, - рассказывает Анастасия Исмаилова. - По стоимости операция, которую мне провели, выходит 640 тысяч рублей. Но врач работала со мной абсолютно бесплатно, единственное - я заплатила за наркоз и пребывание в клинике - 186 тысяч рублей. Но уход за мной был на высшем уровне.

На фото слева Анастасия до операции Елены Чириковой и после.

В клинике Анастасия пробудет еще несколько дней, затем у нее начнется период реабилитации. Хирург ей уже написала заключение, в котором самым подробным образом описывается, что с женщиной натворила «Доктор Франкенштейн». Не исключено, что мнение столичного хирурга будет приобщено к делу против Алены Верди.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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