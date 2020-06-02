Скандально известного лже-хирурга Алену Верди могут снова отправить в СИЗО

Более мягкая мера пресечения явно пошла не на пользу скандально известному лже-хирургу. Еще в марте Алену Верди посадили под домашний арест. Но находиться в четырех стенах она долго не смогла. В Instagram у одного из краснодарских визажистов появилось несколько снимков, где двум женщинам делают макияж. Одну из моделей пострадавшие пациентки узнали сразу – это Алена Верди.

Снимки, которые появились в Сети, возмутили изуродованных лже-хирургом девушек. Они тут же подняли шумиху, чтобы о нарушении обвиняемой узнало, как можно больше людей. Пострадавших даже поддержала Алана Мамаева.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за мимолетную свободу Алене Верди могут изменить меру пресечения на более жесткую – заключение под стражу.

- У обвиняемой был определенный перечень ограничений, наложенный судом. Один из пунктов – запрет на выход из жилого помещения, где она находилась под домашним арестом. В этой части и было нарушение, которое зафиксировала уголовно-исполнительная инспекция, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в УФСИН по Краснодарскому краю. – В связи с этим в суд было направлено представление о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения.

Адвокат Верди уверял, что все дипломы настоящие.

Стоит сказать, что 4 июня запланировано первое судебное заседание по громкому уголовному делу. Не исключено, что именно в этот день лже-хирурга снова отправят в СИЗО.

Напомним, почти год Алена Верди находилась под стражей, пока шло расследование. Однако в феврале лже-хирурга выпустили на свободу. Тогда экспертизы не подтвердили версию следствия о том, что здоровью пациентов был нанесен тяжкий вред.

Свобода Алены Верди была недолгой. Уже через месяц ее вновь задержали. После того, как пострадавшие забили тревогу, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, был назначен новый следователь, все экспертизы начали делать заново. Тогда же в связи с изменившимся состоянием ее здоровья меру пресечения смягчили. Именно это и стало основанием для того, чтобы не отправлять ее под стражу, как это было ранее.

Жертвы неудачной пластики по-прежнему требуют посадить Алену Верди. Пострадавшие все еще пытаются вернуться к прежней жизни после хирургического вмешательства. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику, начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж. Все это привело к нанесению тяжкого вреда здоровью.

Ранее свою вину Алена отрицала, утверждая, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали не от ее рук, а из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она работала. Якобы директор и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

Но в своем признании, которое Алена Верди написала в марте 2020 года, лже-хирург заявляет о своем намерении полностью признать вину в совершенных преступлениях. Более того, она рассказала, что решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, но образования у нее не было. Находясь у родственников на Украине, она практиковалась в одной из частных клиник Днепропетровска. Перед переездом в Россию женщина купила поддельный диплом.

Также в своем признании, женщина вспоминает, что в 2015 году, полагая, что у нее достаточно опыта, решила, что готова проводить пластические операции самостоятельно. Она переехала в Краснодар и устроилась в одну из частных клиник «Эстетик-Мед», где проводила клиенткам реальные операции. Успевала зарабатывать деньги она и дома, проводя хирургические вмешательства на кухне.

То, что работал дилетант, подтвердили многие известные краснодарские хирурги, когда оценивали работы Верди. После проверок все встало на свои места. Женщина, устраиваясь на работу в Краснодаре, предоставляла диплом, согласно которому окончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности «Лечебное дело». Выяснилось, что документ поддельный, да и однокурсницу с таким именем никто не помнил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/717809" frameborder="0"></iframe> «Доктор Франкенштейн»: лжехирург уродовала своих пациенток.Её называют «доктором Франкенштейном». Ведь она изуродовала своих пациенток и превратила их жизнь в ад!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК: краснодарский хирург не смогла предоставить документы, подтверждающие ее медицинское образование

С первого дня расследования уголовного дела больше всего вопросов вызывало образование краснодарского хирурга Алены Верди. Дипломы, которыми так хвасталась врач, похоже следователей не впечатлили (читайте далее)

Выпускники украинского вуза о дипломах краснодарского хирурга: «Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы!»

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать врача хотят 10 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

КСТАТИ

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)

Алена Верди корреспонденту «КП»: Все обвинения пациентов – неправда

После широкой огласки появилась информация о том, что доктор пустилась в бега и даже могла скрываться в Арабских Эмиратах, но корреспондент «Комсомольской правды - Кубань» без труда дозвонился скандальному врачу. Правда, разговор вышел коротким (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

На Кубани пластический хирург, изуродовавшая 7 пациенток, до сих пор находится на свободе

Количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга (читайте далее)