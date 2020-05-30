Алана Мамаева обнародовала откровенное признание скандально известного лже-хирурга Алены Верди

Алана Мамаева привлекла в очередной раз внимание к краснодарскому пластическому хирургу Алене Верди.

Жена футболиста опубликовала в своем аккаунте в Instagram признание лжехирурга, которую клиенты прозвали «доктором Франкенштейном». Мамаева также показала фото Верди, на котором она позирует с новой прической со стилистами.

Признание алены Верди. Фото: instagram.com/alana_mamaeva

- Интересно получается, Алена Верди, которая ,якобы, под заключением, ходит к стилистам. А те, не стесняясь, выкладывают фото. Между тем, в карусели вы сможете увидеть ее признание, - подписала фото Алана.

Признание алены Верди (продолжение). Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Как ранее сообщала «Комсомолка» расследование громкого уголовного дела в отношении 37-летнего лже-хирурга Алены Верди завершилось. Ее обвиняют в оказании услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Причем речь идет не об одной пациентке, а сразу о пяти.

По данным следствия, с марта 2015 по октябрь 2017 годы к лже-хирургу обратились жительницы Краснодарского края. Они хотели убрать некоторые дефекты во внешности: кто-то решился на абдоминопластику, кто-то - на подтяжку век, а кто-то - на изменение формы носа хирургическим путем.

Стоит сказать, еще в январе она находилась в СИЗО. После Алену Верди посадили под домашний арест. По некоторым данным, меру пресечения смягчили в связи с изменившимся состоянием ее здоровья.

Ранее свою вину Алена отрицала, утверждая, что пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала. По ее словам, директор и главный врач центра незаконно получили лицензию, тем самым умышленно наносили тяжкий вред здоровью своим пациентам.

Но в размещенных Аланой Мамаевой документах, Верди заявляет о своем намерении полностью признать вину в совершенных преступлениях. Она рассказывает, что решила стать пластическим хирургом в 2013-2014 годах, но образования у нее не было. Находясь у родственников на Украине, она практиковалась в одной из частных клиник Днепропетровска у одного из хирургов. Перед переездом в Россию женщина купила поддельный диплом.

Ранее, многие известные хирурги, оценивая работы Верди, говорили, что резал дилетант. После всех проверок все встало на свои места. Женщина, устраиваясь на работу, предоставляла диплом, согласно которому окончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности «Лечебное дело». Выяснилось, что документ поддельный, да и однокурсницу с таким именем никто не помнил.

Также в своем признании, женщина вспоминает, что в 2014 году переехала Москву, где проходила практику в разных клиниках.

А в 2015 году, полагая, что у нее достаточно опыта, решила, что готова проводить пластические операции самостоятельно. Она переехала в Краснодар и устроилась в одну из частных клиник. Здесь она снова вооружалась липовыми документами и стала работать в клинике «Эстетик-Мед», где проводила клиенткам реальные операции.

По данным «КП» - Кубань», количество пострадавших пациенток от рук пластического хирурга Алены Верди с Украины переваливает за десяток. Свою историю решаются рассказать не все. Но все же семь женщин, доверившихся когда-то врачу, решили объединить свои силы и подать коллективное заявление в Следственный комитет на псевдохирурга.

Они рассказали, что нашли лже-хирурга в интернете. Кто-то хотел подправить нос, кто-то - подкорректировать фигуру. Прочитав хвалебные отзывы, они записывались на консультацию, на которой и решались на преображение.

Большинству пациенток Алена Верди делала операции прямо у себя в квартире и в кабинетах других клиник.

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