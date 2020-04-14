В Краснодаре лже-хирург Алена Верди за увечья пяти пациенткам может отправиться за решетку на 6 лет
Расследование громкого уголовного дела в отношении 37-летнего лже-хирурга Алены Верди завершилось. Ее обвиняют в оказании услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Причем речь идет не об одной пациентке, а сразу о пяти. При этом следствие считает ее виновной в семи преступных эпизодах.
По данным следствия, с марта 2015 по октябрь 2017 годы к лже-хирургу обратились жительницы Краснодарского края. Они хотели убрать некоторые дефекты во внешности: кто-то решился на абдоминопластику, кто-то - на подтяжку век, а кто-то - на изменение формы носа хирургическим путем.
- Все оперативные вмешательства хирург проводила, как в частной медицинской клинике Краснодара, так и по месту своего жительства и в арендованном помещении, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по региону.
Так, в марте 2015 года Алена Верди предложила провести круговую блефоропластику Евгении Лановой. Взамен пациентка должна была ей нарастить волосы.
- 23 марта 2015 года в арендованном кабинете цокольного этажа жилой многоэтажки на улице 40-летия Победы хирург провела пластическую операцию, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Но из-за отсутствия у фигурантки соответствующего медицинского образования, ее действия привели к возникновению у пациентки осложнений.
Так Евгения выглядела после второй операции.
Согласно экспертизе, у Евгении появилась асимметрия глаз, рубцовые изменения в области век, ретракция и выворот нижних век, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью женщины.
Следующий случай произошел в декабре 2016 года. Верди взяла еще одну пациентку, которой удалила на лице жировые комки Биша, сделала также ей липосакцию и подтяжку груди.
- Не имея специальных познаний в области пластической хирургии, обвиняемая оказала с дефектами платную медицинскую помощь, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - У пациентки появилась асимметрия мягких тканей правой половины лица, асимметрия молочных желез по объему и уровню расположения.
Кроме того, после липосакции живота, Алена Верди забыла вытащить дренаж. Все это привело к тому, что пациентке был нанесен тяжкий вред здоровью.
В апреле и октябре 2017 года еще две краснодарки попались на крючок Алены Верди. Они обратились в частную лечебную клинику Краснодара - они хотели абдоминопластику. Но снова отсутствие образование подвели обвиняемую - после неудачных операций пациентки утратили трудоспособность. Они с трудом могли двигаться, были сильные боли в грудном и поясничном отделах позвоночника. А у второй пациентки, Анастасии Исмаиловой, после хирургического вмешательства развились осложнения в виде серомы и некроза мягких тканей брюшной стенки.
Шокирующая пластическая операция от Алены Верди.
- Кроме того, в результате допущенных хирургом дефектов у двух пострадавших развилось психическое расстройство в виде депрессивной реакции, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом СК.
Хирурги вытащили дренаж во время исправления работы Алены Верди.
После того, как обвиняемую задержали, дома у нее провели обыск, где нашли фрагменты медицинской техники, скальпели, а также препараты анестезирующего действия.
- Во время расследования уголовного дела обвиняемая представила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования, - отметили в СУ СК по региону. - Вместе с тем, следователем из трех высших учебных заведений были получены данные о том, что женщина медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии не получала.
В рамках расследования уголовного дела было проведено 19 экспертиз - судебно-медицинские и психолого-психиатрические.
- Имеющиеся у пациенток внешние изменения – обезображивание лица от оперативных вмешательств хирурга являются неизгладимыми, - говорят следователи. - Так как не исчезнут самостоятельно без использования хирургического лечения.
Сама Верди настаивает - пациентки, которые на нее заявили, пострадали из-за действий руководства клиники «Эстетик мед», где она ранее работала.
- Свою вину она признала в полном объеме, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Санкция ч. 2 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание, в том числе штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет с дополнительным наказанием до 500 тысяч рублей.
Дело уже направлено в суд. Напомним, сейчас Алена Верди находится под домашним арестом, где она и будет дожидаться приговора.
Стоит сказать, еще в январе она находилась в СИЗО. Выйти из изолятора Верди удалось благодаря неверно проведенной экспертизе. Заключение не подтвердило версию о том, что пациенткам был нанесен тяжкий вред здоровью. Но свобода Алены Верди была недолгой - спустя месяц она снова была задержана.
- После моего заявления в Следственный Комитет о том, что я не согласна с результатами экспертизы (эксперт сделал вывод, что мне не был нанесен тяжкий вред здоровью) глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль наше уголовное дело. - говорила «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пострадавших Анастасия Исмаилова. - Нам назначили нового следователя, все экспертизы начали делать заново. Эксперт, оценив ее состоянии после операций, заключил, что был нанесен тяжкий вред здоровью.
В итоге Алену Верди посадили под домашний арест. По некоторым данным, меру пресечения смягчили в связи с изменившимся состоянием ее здоровья. Именно это и стало основанием для того, чтобы не отправлять ее под стражу, как это было ранее. Но все же ее свободу ограничили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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