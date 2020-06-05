На Кубани боец Росгвардии спас человека, который был ранен осколками стекла

Об этом случае никто из коллег командира взвода отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Крымскому району Николая Мартыновича не знал. Сам мужчина, как истинный офицер, хвалиться перед начальством и товарищами не стал. О том, что он спас жизнь человеку, стало известно из письма, которое прислал бригадир.

Как оказалось, произошло все еще 15 марта. На улице Темченко поселке Новоукраинском строительная бригада была на объекте. 40-летний работник нес стеклянную посуду, но в какой-то момент оступился и уронил ее, упав прямо на осколки. Когда мужчина поднялся, то оказалось, что все его лицо было в глубоких порезах.

- В тот день у меня был выходной, я занимался домашними делами. Выйдя на улицу, увидел, что неподалеку собралось много людей. Они склонялись над мужчиной, - вспоминает тот день Николай Мартынович. - Я подошел и узнал, что случилось. Мне сказали, что человек упал на осколки стекла и порезался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783257" frameborder="0"></iframe> На Кубани сотрудник Росгвардии спас человека.

Сам пострадавший мужчина травмам не придал значение.

- А, пустяки! - сказал он.

Но бойца Росгвардии насторожило, что у строителя сильное кровотечение.

- Для таких травм на одежде мужчины было слишком много крови, что нехарактерно, - продолжает Николай. - Отодвинув футболку, я увидел еще один глубокий порез в районе шеи, из которого пульсирует кровь.

Именно это рана и могла привести к смерти строителя. Но благо в нужное время в нужном месте оказался сотрудник Росгвардии. Он попросил лечь мужчину на землю и зажал руками рану. Соседи в это время принесли ему полотенца, чтобы помочь остановить кровь. Тем временем подъехала скорая помощь, которую вызвали коллеги пострадавшего. Фельдшеры, осмотрев мужчину, тут же погрузили его на носилки и госпитализировали.

- Прибывшие медики сообщили, что своими действиями молодой человек спас жизнь мужчине, – отметил в своем письме бригадир.

Сам офицер Росгвардии, который спас человека, говорит - никакого подвига он не совершил.

- Помочь в такой ситуации обязан каждый. Я поступил так, как сделали бы все на моем месте, - добавляет Николай.

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