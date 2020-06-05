2020-06-05T13:34:37+03:00
Общество

На Кубани боец Росгвардии спас человека, который был ранен осколками стекла

У парня открылось сильное кровотечение, которое и помог остановить старший лейтенант полиции [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Николай Мартынович. Фото: ГУ Росгвардии по краюНиколай Мартынович. Фото: ГУ Росгвардии по краю
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Об этом случае никто из коллег командира взвода отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Крымскому району Николая Мартыновича не знал. Сам мужчина, как истинный офицер, хвалиться перед начальством и товарищами не стал. О том, что он спас жизнь человеку, стало известно из письма, которое прислал бригадир.

Как оказалось, произошло все еще 15 марта. На улице Темченко поселке Новоукраинском строительная бригада была на объекте. 40-летний работник нес стеклянную посуду, но в какой-то момент оступился и уронил ее, упав прямо на осколки. Когда мужчина поднялся, то оказалось, что все его лицо было в глубоких порезах.

- В тот день у меня был выходной, я занимался домашними делами. Выйдя на улицу, увидел, что неподалеку собралось много людей. Они склонялись над мужчиной, - вспоминает тот день Николай Мартынович. - Я подошел и узнал, что случилось. Мне сказали, что человек упал на осколки стекла и порезался.

На Кубани сотрудник Росгвардии спас человека.

Сам пострадавший мужчина травмам не придал значение.

- А, пустяки! - сказал он.

Но бойца Росгвардии насторожило, что у строителя сильное кровотечение.

- Для таких травм на одежде мужчины было слишком много крови, что нехарактерно, - продолжает Николай. - Отодвинув футболку, я увидел еще один глубокий порез в районе шеи, из которого пульсирует кровь.

Именно это рана и могла привести к смерти строителя. Но благо в нужное время в нужном месте оказался сотрудник Росгвардии. Он попросил лечь мужчину на землю и зажал руками рану. Соседи в это время принесли ему полотенца, чтобы помочь остановить кровь. Тем временем подъехала скорая помощь, которую вызвали коллеги пострадавшего. Фельдшеры, осмотрев мужчину, тут же погрузили его на носилки и госпитализировали.

- Прибывшие медики сообщили, что своими действиями молодой человек спас жизнь мужчине, – отметил в своем письме бригадир.

Сам офицер Росгвардии, который спас человека, говорит - никакого подвига он не совершил.

- Помочь в такой ситуации обязан каждый. Я поступил так, как сделали бы все на моем месте, - добавляет Николай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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