В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары в 37 градусов

МЧС России объявило экстренное предупреждение из-за жары в олимпийской столице. В ближайшие часы температура воздуха в Сочи, по сообщению синоптиков, поднимется до отметки в 37 градусов. В связи с этим спасатели просят не выходить на улицы и пляжные территории под открытым солнцем.

- Нужно избегать воздействия повышенной температуры, носить легкую одежду и обязательно головной убор, - советуют в ГУ МЧС. – Также необходимо помнить, что обожженная кожа не выделяет пот, и, соответственно, перестает охлаждаться.

От алкогольных напитков, даже холодных, в такую жару стоит отказаться. А при тепловом ударе стоит немедленно принять душ и медленно выпить много воды. Если вы на улице – уйти в тень, в обдуваемое ветром место.

Поэтому вечер воскресенья стоит провести дома, несмотря на предоставленную властями региона возможность пребывать на пляжах. К слову, сейчас для сочинцев открыты двадцать пляжных территорий.

Напомним, в пятницу синоптики прогнозировали заметное повышение температуры в выходные дни на Черноморском побережье. Осадков до конца суток не ожидается.

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