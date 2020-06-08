Ежедневно из храма доносились крики: Опубликованы документы о зверствах нацистов в храмах Кубани

Вопросы дней давно минувших, под новым, пристальным вниманием. Некогда закрытые в архивах от глаз общественности данные о преступлениях нацистов постепенно раскрывают. Так, архив Краснодарского края опубликовал секретные документы о зверствах фашистов в храмах Кубани, о тех бесчеловечных преступлениях, от которых в жилах стынет кровь.

Храм под «военные нужды»

А обнародован был акт комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков в станице Воронежской Усть-Лабинского района. Как стало известно, 30 января 1943 года нацисты заявились к настоятелю местной Рождество-Богородицкой церкви Валериану Маляровскому. От священника они потребовали немедленно предоставить им здание храма «для военных надобностей». Священник ответил отказом, но это не остановило захватчиков.

- Настоятеля оттолкнули и бесцеремонно взломали запоры двери, - рассказывают в Государственном архиве Краснодарского края. - В итоге - вся утварь, жертвенник, иконостас, богослужебные книги, более 120 икон, в том числе и старинной живописи - были безжалостно расхищены или сожжены.

Протокол опроса свидетеля от 27 августа 1943 года.

Кроме того, оккупанты заняли церковную сторожку и дом, в котором проживал священник с семьей, выбросив оттуда все вещи. Ущерб от этого разгрома, по самым скромным подсчетам, составил 2 535 000 рублей.

Умирали на морозе

После учиненного разгрома здание превратилось в место содержания советских военнопленных. В церковь согнали едва ли не тысячу человек сразу.

Зимой 43-го мороз достигал 20 градусов, помещение храма было полностью каменным и не отапливалось. Люди были обречены на страшную и мучительную смерть, причем не только от холода, но и от голода, побоев нацистов. Их избивали порою до смерти. Как засвидетельствовали очевидцы, советские бойцы умирали по 20-30 человек каждый день.

- Трупы погибших нацисты и конвоиры-коллаборационисты выбрасывали на церковный двор. Если среди них вдруг оказывались живые, то их, недолго думая, пристреливали или закалывали штыками, - продолжают раскрывать страшные события 43-го в архиве Краснодарского края.

Днем и ночью из храма, ставшего Голгофой для советских солдат, доносились стоны и крики. Но на помощь им никто прийти не мог. Здание тщательно охранялось, и к нему, под угрозой смерти, не подпускали никого из местных. Жертвами этой бесчеловечной карательной акции стали более 940 человек.

- Данный факт свидетельствует о том, что немецко-фашистские захватчики показали свое истинное отношение к русскому народу, - говорят историки. - Несмотря на декларируемые ими идеи о защите верующих от безбожной большевистской власти, на самом деле, не считали православные храмы святынями.

Стреляли в иконы и рубили их шашками

На Кубани фашисты, что называется, взяли за правило осквернять дома культуры, библиотеки, православные соборы и церкви.

Жертвами бесчеловечной карательной акции фашистов стали более 940 человек. Фото: Государственного архива Краснодарского края

В селе Калинино Пашковского района церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы гитлеровцы превратили в загонный двор для лошадей. Конюшней стала и церковь в селе Белом Усть-Лабинского района.

В станице Гостагаевской церковь превратили в кинотеатр, а затем в склад боеприпасов. Отступая, немцы хотели сжечь здание, но не успели из-за налета советской авиации.

В хуторе Тиховском Ильинский молитвенный дом немцы совершенно разграбили. Они вывезли церковные ценности (чаши, облачения, ковры) и прочее имущество, глумились над иконами: стреляли в изображения святых, рубили их шашками и жгли.

В станице Ивановской церковь превратили в застенок гестапо. Здесь убивали военнопленных и мирных, о чем свидетельствовали тела расстрелянных и замученных людей. В станице Сергиевской Гиагинского района Покровский молитвенный дом превратили в тюрьму для пересыльных военнопленных.

Все эти зверства зафиксированы в отчете председателя Краснодарской краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Это был первый в мире публичный судебный процесс над оккупантами. Но, по словам историков, это лишь малый список того, что творили на Кубани гитлеровцы и их пособники.

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