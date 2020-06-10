2020-06-10T18:24:31+03:00
Происшествия

«Пытался сбежать, но вовремя поймали»: родственники женщины, пострадавшей в ДТП с полицейским, боятся, что расследование прекратят

Виновник аварии, по их мнению, может остаться безнаказанным [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В ДТП женщина получила множественные ушибы и переломы.В ДТП женщина получила множественные ушибы и переломы.
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41-летняя Евгения Панюшкина вот уже девятый день находится в больнице. Сюда ее госпитализировали после аварии в станице Динской, которая произошла 1 июня. В тот вечер женщина возвращалась из гостей. Она не спеша ехала по дороге, как вдруг на встречной полосе появились яркие фары машины. Через секунду произошло столкновение.

ДТП с участием полицейского в станице Динской.

Как установили предварительно автоинспекторы, 28-летний мужчина (как позже выяснится, сотрудник МВД Сергей Г. – Авт.) за рулем Ford Focus выехал на встречку, где врезался в Chevrolet Lacetti. Именно в этой машине ехала 41-летняя Евгения.

- Он врезался на большой скорости. На этом участке дороги есть небольшой поворот. Несмотря на это, водитель при движении видит свет фар. Не заметить машину моей мамы было невозможно, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» дочь пострадавшей женщины Любовь Панюшкина.

Виновник аварии выехал на встречную полосу.

Виновник аварии выехал на встречную полосу.

Авария произошла около небольшого продуктового магазина. Услышав громкий звук, продавец и посетители торговой точки выбежали на улицу. Пока одни люди вызывали скорую, другие побежали к машинам. Пытаясь помочь пострадавшей женщине, один из очевидцев заметил, как виновник аварии пытается ускользнуть. В суматохе он надеялся, что никто не заметит, как он исчез. Но один из парней успел его поймать.

- Когда он только вылез из машины, начал ходить и спрашивать: «А где мой водитель?» Намекая на то, что за рулем был не он. Но люди, которые видели, как произошла авария говорят, что в Ford Focus ехал один человек, - продолжает девушка.

О том, что участник ДТП - страж порядка, никто из очевидцев сразу и не понял. Молодой человек был не в форме, а в обычной повседневной одежде.

- Не знаем, был ли он пьян, но вел себя мужчина неадекватно. Да и от медосвидетельствования изначально отказывался. Набирал в стаканчик воду из-под крана и говорил, что это его анализы, - добавляет Любовь Панюшкина. - Но все же, когда в больницу приехало его начальство, он все-таки прошел освидетельствование. Правда, результатов мы еще не знаем. Неизвестно и то, будет ли вообще возбуждено уголовное дело. Мы боимся, что все пустят на самотек, потому что виновник уверял – ему ничего не будет.

Свидетели ДТП уверяют - в машине полицейский был один.

Свидетели ДТП уверяют - в машине полицейский был один.

Пока дети пострадавшей добиваются справедливости, сама женщина готовится к операции. В ДТП она серьезно пострадала. У Евгении сотрясение головного мозга, перелом ключицы, руки, ребер, одно из которых проткнуло легко. Врачи Динской ЦРБ пока не дают родным никаких прогнозов.

Что касается разбирательств, то они все еще идут. В ГУ МВД по Краснодарскому краю «КП» - Кубань» сообщили, что ведомство продолжает проверку, результаты которой пока неизвестны.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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