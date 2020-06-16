Коронавирус в Сочи, последние новости на 16 июня 2020: в городе подтверждено 2 новых случая опасной инфекции

Из 72 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 2 человек. Об этом сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 424 пациентов.

Между тем, после снятия краевыми властями части ограничительных мер, Сочи постепенно возвращается к обычной жизни. На курорте поэтапно открываются парки развлечений, прогулочные площадки и ботанические сады.

В прогулочном режиме открыт Сочи Парк в Имеретинской долине. Семь тематических территорий доступны для гостей ежедневно с 11:00 до 20:00. Здешние аттракционы и дельфинарий начнут работу после полного снятия ограничений.

«Скайпарк» в Адлерском районе Сочи тоже возобновил работу. Здесь открыты пешеходные и прогулочные зоны, знаменитый мост "Скайбридж", смотровые площадки и летние террасы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Температура воды в Черном море 15 июня 2020: самая холодная вода в Анапе

Отдохнуть и позагорать у моря можно в Сочи, Геленджике и Новороссийске. В ближайшее время станут доступны и другие пляжи (читать далее)

На Кубани пройдет акция «Свеча памяти»

День памяти и скорби в Краснодарском крае, также как и по всей России, отмечается 22 июня. В этом году в Краснодарском крае акция «Свеча памяти» пройдет в дистанционном формате в связи с ограничительными мерами из-за короновируса (читать далее)