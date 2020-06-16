2020-06-15T11:57:59+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 16 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 424 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 16 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала пандемии выявлено 424 пациента с COVID 19В Сочи с начала пандемии выявлено 424 пациента с COVID 19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 424 человек.

- За последние сутки подтвердились 2 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 72 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 1309 человек. Их состояние удовлетворительное. У 70 из пребывающих в обсервации ранее был выявлен коронавирус.

В Сочи решение о проведении ремонтных работ по ночам принято местными властями для удобства горожан и туристов. В городе продолжаются ремонт автотрасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Сочи по этому нацпроекту выполнено уже 86% от общего объёма годовых работ. Реконструкция продолжается на 65 улицах, на 49 работы по укладке асфальтобетона завершены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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