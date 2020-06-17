Коронавирус в Сочи, последние новости на 17 июня 2020: в городе подтверждено 3 новых случая опасной инфекции

Из 70 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 3 человек. Об этом сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

- Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 427 пациентов,- сообщает Минздрав края.

Тем временем,в Сочи продолжается масштабный ремонт городских улиц. В Адлерском районе завершается реконструкция улицы Гидростроителей.

На участке протяжённостью более 1 километра дорожники сняли изношенное покрытие и произвели устройство выравнивающего слоя.

Рабочие подняли здесь люки, заменили бордюрный камень и постелили высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Сейчас на участке ведётся ремонт тротуара. Затем на дорожное полотно нанесут разметку и установят знаки.

Всего в этом году в Адлерском районе будет отремонтирован 21 дорожный объект.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже полностью завершены работы на улицах Лебединой, Ярославской и Тополиной.

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