2020-06-16T18:11:22+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 17 июня 2020: в городе подтверждено 3 новых случая опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 17 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи выявлено 3 новых случая COVID 19В Сочи выявлено 3 новых случая COVID 19Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Из 70 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 3 человек. Об этом сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

- Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 427 пациентов,- сообщает Минздрав края.

Тем временем,в Сочи продолжается масштабный ремонт городских улиц. В Адлерском районе завершается реконструкция улицы Гидростроителей.

На участке протяжённостью более 1 километра дорожники сняли изношенное покрытие и произвели устройство выравнивающего слоя.

Рабочие подняли здесь люки, заменили бордюрный камень и постелили высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Сейчас на участке ведётся ремонт тротуара. Затем на дорожное полотно нанесут разметку и установят знаки.

Всего в этом году в Адлерском районе будет отремонтирован 21 дорожный объект.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже полностью завершены работы на улицах Лебединой, Ярославской и Тополиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Туристы поехали»: За первые две недели сезона здравницы Сочи приняли более 4 тысяч отдыхающих

Здравницы сейчас принимают новых гостей каждый день. Санатории тоже открываются практически ежедневно (читать далее)

На Кубани зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября

В Краснодарском крае прием заявлений в детские сады начался с 15 июня. Подать документы можно в любом МФЦ своего города или района.(читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чем самозанятый лучше фрилансера?
Репетиторы, тренеры, фотографы, няни, компьютерные мастера и так далее — люди этих и многих других профессий, так называемые самозанятые, сильно пострадали от пандемии коронавируса. На какие меры поддержки они могут рассчитывать?
Новости 24
В Сочи под капот машины автоледи заползла змея
Василий Голубев об итогах своего срока: есть недочеты
На Кубани выпадет град и ударит гроза
Первая цифровая подстанция заработает в Краснодаре к концу года
ДТП под Горячим Ключом: один человек погиб, еще четверо пострадали
График отключения горячей воды в Новороссийске 2020: полный список адресов
Летучие мыши могут спасти самшит в Сочи
В Сочи 218 выпускников будут награждены медалью «За особые успехи в учении»
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
В Адыгее дело о смерти рабочего на стройке передали в суд
В обсерваторы Краснодара отправили 67 человек
В Краснодаре разыскивается без вести пропавшая местная жительница
В СГУ стартовала приемная кампания
В больнице Курганинска закончили капремонт хирургического отделения
Превысил полномочия: В Краснодаре полицейский задержал невиновных мужчин