На Кубани зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:49:24+03:00

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В Краснодарском крае прием заявлений в детские сады начался с 15 июня. Подать документы можно в любом МФЦ своего города или района.

- Сроки приема документов устанавливают муниципальные образования, например в Краснодаре – до 15 августа. При этом все документы будут рассмотрены до 1 сентября, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что при принятии решения не учитывается, в какой из дней поданы документы родителями в МФЦ. Комиссия определяет, в первую очередь, льготные категории граждан, затем детей из общей очереди.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 15 июня краснодарские МФЦ открыли свои двери для граждан, планирующих подавать документы для зачисления в детский сад. Зная намечающийся ажиотаж, департамент образования предварительно предупредил, что заявления на садик будут принимать в течение двух месяцев. Но предупреждения о том, что не стоит толпиться в первый день приема документов в дверях МФЦ, не сработали. Утром 15 июня краснодарцы сняли на мобильник, как толпы людей атакуют многофункциональные центры города.

ИСТОЧНИК KP.RU