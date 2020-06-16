На Кубани зачисление в детские сады будет проводиться до 1 сентября
В Краснодарском крае прием заявлений в детские сады начался с 15 июня. Подать документы можно в любом МФЦ своего города или района.
- Сроки приема документов устанавливают муниципальные образования, например в Краснодаре – до 15 августа. При этом все документы будут рассмотрены до 1 сентября, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что при принятии решения не учитывается, в какой из дней поданы документы родителями в МФЦ. Комиссия определяет, в первую очередь, льготные категории граждан, затем детей из общей очереди.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 15 июня краснодарские МФЦ открыли свои двери для граждан, планирующих подавать документы для зачисления в детский сад. Зная намечающийся ажиотаж, департамент образования предварительно предупредил, что заявления на садик будут принимать в течение двух месяцев. Но предупреждения о том, что не стоит толпиться в первый день приема документов в дверях МФЦ, не сработали. Утром 15 июня краснодарцы сняли на мобильник, как толпы людей атакуют многофункциональные центры города.
ИСТОЧНИК KP.RU