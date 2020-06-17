Число заболевших коронавирусом в Сочи на 17 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 427 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 427 человек.

- За последние сутки подтвердились 3 случая опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 70 пациентов.

В обсерваторах региона размещено 1027 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За время с начала эпидемии через них прошел 10481 человек, у 70 был выявлен коронавирус.

Между тем, в Сочи открылась выставка известного итальянского скульптора.

Экспозиция с работами Джузеппе Гуэринони, посвящённая знаменитому артисту балета Рудольфу Нуриеву, будет доступна для посетителей в течение месяца.

Как отмечают организаторы, персональная выставка итальянского скульптора готовилась около года – экспонаты были доставлены в Сочи из Бергамо ещё в конце 2019 года.

Эпидемиологическая ситуация не позволяла открыть экспозицию для зрителей ранее. В качестве жеста благодарности российским врачам, которые оказывали помощь Италии в борьбе с пандемией, Джузеппе Гуэринони подарил одну из своих работ сочинскому музею.

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