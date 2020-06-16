2020-06-16T13:01:06+03:00
Происшествия

Стала известна точная причина гибели рыбы в Тимашевском районе

Специалисты объявили результаты анализов воды и грунта
Виталий КАРНАУХ
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На место ЧП сразу же выехали местные экологи.На место ЧП сразу же выехали местные экологи.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как «КП»-Кубань» писала ранее, в минувшие выходные в водоеме, что в хуторе Беднягина Тимашевского района, жители заметили массовую гибель рыб. Тысячи толстолобиков, карасей, красноперок и других рыб всплыли кверху брюхом. Печальные кадры происходящего селяне выложили в соцсети, тем самым вызвав большой резонанс.

Вонь от гниющих полуметровых особей толстолобика под летним палящим солнцем стояла неимоверная. 13 июня жители приступили к уборке рыбы. Граблями ее подводили к берегу, там складывали в ящики, которые загружали в тракторный прицеп. Тонны увозили на утилизацию. Граждане были обеспокоены причиной подобного массового падежа: кто-то считал, что дождевая вода смысла с рядом расположенных полей химикаты прямо в водоем. Это, по их мнению, и сказалось на жизни подводных обитателей, которые в считанные часы всплыли кверху брюхом. Однако экологи предварительно называли иную причину: из-за знойной жары уровень воды опустился, что послужило снижению кислорода.

Тысячи толстолобиков всплыли кверху брюхом. Фото: Виталий КАРНАУХ

Тысячи толстолобиков всплыли кверху брюхом.Фото: Виталий КАРНАУХ

На место ЧП сразу же выехали местные экологи, специалисты Управления ветеринарии Тимашевского района взяли пробы воды, грунта, а также тушки погибших рыб. Сегодня стали известны результаты взятых анализов.

- Управлением ветеринарии Тимашевского района в Тимашевской зональной ветеринарной лаборатории были произведены исследования воды, рыбы и грунта, взятых с мест мора рыбы. Результаты экспертиз показали отсутствие в материалах исследования отравляющих веществ, которые могли бы поспособствовать гибели рыбы. Таким образом, можно сделать вывод, что мор произошёл по причине малого количества кислорода в водоёме из-за сложившихся погодных условий, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Рыб собирали и грузили в прицеп. Фото: Виталий КАРНАУХ

Рыб собирали и грузили в прицеп.Фото: Виталий КАРНАУХ

Кроме того, ситуацию на контроль взяло и краевое минприроды.

- Сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края побывали на реке Кирпили и ознакомились с ситуацией, связанной с мором рыбы. Загрязнения водного объекта не обнаружено. По предварительным данным, ситуация сложилась в результате низкого уровня воды в реке, жаркой погоды и резкого перепада температуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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