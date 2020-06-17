Снятие карантина в Краснодарском крае: регион стал вторым в стране по числу выписанных штрафов за нарушение режима самоизоляции

За все время действия карантина в Краснодарском крае, с 31 марта, на его нарушителей составили 27 тысяч протоколов. Такую аналитику провели правозащитники международной группы "Агора". Принятые изменения в законодательстве позволили наказывать жителей региона и его гостей по статьям административного и даже уголовного кодекса. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или даже смерть человека, каралось очень жестко, вплоть до тюремного срока до 7 лет.

Но по данным Краснодарского краевого суда, в регионе не было случаев применения уголовного наказания к нарушителям карантина.

- Был случай, когда на законные требования полицейского на карантинном посту, водитель применил силу в отношении сотрудника при исполнении. Зажал ему руку стеклом и пытался сбежать, наехав на ногу постовому. За это он был наказан по статье статье УК 318 (Применение насилия в отношении представителя власти), - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе инстанции.

Но это все же другое.

Зато с 1 апреля по 8 июня 2020 года в суды поступило 23 058 дел по нарушению части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). И по их количеству Кубань стала второй в стране после Татарстана.

Первый штраф в регионе был зафиксирован уже 2 апреля. Тогда впервые 37-летняя женщина была наказана за прогулки по набережной Новороссийска. Суд города-героя счел, что она проигнорировала требования властей и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, карантинная 14-дневка истекает в Краснодарском крае в воскресенье, 21 июня. Но уже накануне очередного заседания оперативного штаба по коронавирусу (по их итогам в последние два с половиной месяца принимались судьбоносные для региона решения) глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что не намерен продлевать карантин. За последние 7 дней его смысл заключался, в основном, в том, чтобы оградить регион от завоза инфекции извне.

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