Коронавирус в Сочи, последние новости на 18 июня 2020: в городе подтверждено 6 новых случаев опасной инфекции

Из 71 нового случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 6 человек. Об этом сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

- Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 433 пациентов,- сообщает Минздрав края.

С 21 июня власти региона планируют ослабить контроль для всех, кто хочет приехать на отдых в Краснодарский край.

При этом бесконтактная проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус в числе условий сохраняются.

В Сочи в настоящий момент работают уже около 60 пляжей.

В санатории города прибыло более 4 тысяч отдыхающих. По всей видимости, новые послабления карантинного режима смогут существенно повлиять на численность туристов на курорте.

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