2020-06-17T13:36:56+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 18 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 433 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 18 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи с начала эпидемии у 433 пациентов выявлен COVID 19В Сочи с начала эпидемии у 433 пациентов выявлен COVID 19Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 433 человек.

- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 71 пациента.

В обсерваторах региона сейчас изолированы 874 человека. За все время через них прошло 10512 граждан. У 70 из них был диагностирован коронавирус.

Тем временем, в Сочи вырабатывают новые правила обращения с бездомными животными. Для того, чтобы начать эту работу на курорте, в крае подготовили необходимую нормативную документацию.

Планируется, что уже к концу июля регуляция численности безнадзорных собак и кошек в Сочи будет проводиться по новым правилам.

На эти цели из городского бюджета планируется выделить около 3,5 миллионов рублей. Это позволит провести отлов, передержку и стерилизацию бездомных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Кубани построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов

В настоящий момент одновременно возводится 39 социальных объектов.(читать далее)

В Сочи под капот машины автоледи заползла змея

Дама даже не пробовала избавиться от гада сама. В страхе она обратилась за помощью к соседу. Мужчина попытался достать полоза при помощи веревки, но безуспешно (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тренировка перед принятием поправок в конституцию: в Москве проверят работу электронной системы подсчета голосов
Жители Москвы раньше других россиян смогут воспользоваться системой дистанционного голосования. Не дожидаясь запуска опроса по поправкам к конституции, уже в четверг они примут участие в тестовом запуске онлайн-системы подсчета голосов
Новости 24
Краснодарский суд отправил застройщиков, обманувших людей на 120 миллионов рублей, в колонию
Все продукты со знаком «Сделано на Кубани» проверят лабораторными испытаниями
Энергетики подготовили курортные районы к сезону отпусков
На горнолыжном курорте в Сочи продлено действие сезонных ски-пассов
В Краснодаре ликвидируют последствия залпового ливня
В Новороссийске на месте сквера 80-летия Краснодарского края хотят построить торговый комплекс
В Краснодаре сотрудниц паспортного стола поймали на взятках
Сотрудница больницы в Адыгее наживалась на закупках медицинских изделий
В порту Сочи прошли учения экстренных служб
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Температура воды в Черном море 17 июня 2020 года: в Анапе холоднее купаться, чем в Адлере
В краснодарском поселке Лазурный ремонтируют Центр творчества и досуга
На Краснодар обрушилась непогода
15-летняя жительница Сочи ждет ребенка от своего родного брата
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 17 июня скончались еще два человека
Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года: 17 «тяжелых» пациентов на ИВЛ
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 июня 2020 года увеличилось на 71 человека
На Кубани в День памяти и скорби погибших почтят минутой молчания
В Сочи возобновили работу чуть менее трети всех пляжей