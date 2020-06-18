Число заболевших коронавирусом в Сочи на 18 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 433 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 433 человек.

- За последние сутки подтвердились 6 случаев опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 71 пациента.

В обсерваторах региона сейчас изолированы 874 человека. За все время через них прошло 10512 граждан. У 70 из них был диагностирован коронавирус.

Тем временем, в Сочи вырабатывают новые правила обращения с бездомными животными. Для того, чтобы начать эту работу на курорте, в крае подготовили необходимую нормативную документацию.

Планируется, что уже к концу июля регуляция численности безнадзорных собак и кошек в Сочи будет проводиться по новым правилам.

На эти цели из городского бюджета планируется выделить около 3,5 миллионов рублей. Это позволит провести отлов, передержку и стерилизацию бездомных животных.

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