Дело кубанского «шифровальщика», который спустя 4 года после убийства подсказал полицейским, где захоронил 8-летнюю жертву, передали в суд

Страшная участь постигла 8-летнюю Свету Дудину из Ленинградского района Кубани без двух дней ровно четыре года назад. 20 июня 2016-го школьница пропала. Как рассказывали на многочисленных допросах ее родители, утром она каталась с отцом на комбайне в полях – это была ее детская мечта.

- Я проезжала мимо них, - рассказывала тогда «Комсомолке» мать пропавшей Татьяна. – Дочка была очень довольной, счастливой, помахала мне ручкой из кабины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/763371" frameborder="0"></iframe> В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве ребенка, пропавшего 4 года назад.

С ее слов, к обеду супруг закончил уборку яровых и отправил дочку домой – идти немного, всего пару соседских огородов. Поселок маленький. Но к своему жилищу Светочку так и не подошла. Спустя считанные часы вся округа стояла на ушах – девочку разыскивали полицейские, казаки, спасатели и волонтеры-соседи. Однако поиски результатом не увенчались и затянулись на долгие годы родительских мук и надежды.

- Где мы только ее не искали, куда только не ездили, оставляли во всех близлежащих хуторах ориентировки, спрашивали у людей… Нам все казалось, что дочка среди нас ходит, - плакала несколько лет назад мама девочки Татьяна в разговоре с корреспондентом «КП».

Убийца оставил шифры на стенах. Фото: СУ СКР.

Однако в 2020-м году правоохранители вышли на след подозреваемого в убийстве. В конце января на хуторских зданиях появились схемы, в которых содержалась информация о том, где находятся останки девочки. Местные жители сообщили об этом в полицию, через некоторое время на место, указанное в рисунках, прибыли следователи СКР. Информация, которую оставлял шифровальщик, к сожалению, подтвердилась. 27 февраля 63-летнего жителя поселка Звезда, автора страшных схем, силовики нашли и задержали, спустя день его заключили под стражу.

Арест подозреваемого по делу Светы Дудиной.Видео: СУ СК

На допросе он признался, что 20 июня 2016 года девочка забегала в его двор и отвлекала от работы. В один из моментов пенсионер разнервничался, схватил кувалду и ударил малышку. Девочка умерла в тот же миг.

Затем убийца увез ее тело в соседний поселок и закопал в поле. Признаться в том, что он совершил, мужчина смог лишь спустя четыре года путем нанесения шифров на стены зданий.

Подозреваемый на следственном эксперименте. Фото: СУ СКР.

18 июня стало известно, что прокуратура Кубани утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. 63-летний мужчина обвиняется в убийстве по 105 статье УК РФ.

- По версии следствия, к нему во двор пришла ранее знакомая, проживающая по соседству 8-летняя девочка. Мужчина потребовал от нее уйти, но спустя время она вернулась, после чего он взял кувалду и нанес удар по голове, от которого ребенок скончался. Желая скрыть следы преступления, мужчина вывез тело в поле, где захоронил его, - отмечают в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящее время силовики передали дело служителям Фемиды для избрании ему меры наказания. Сейчас он находится под стражей, пенсионеру грозит до 20 лет тюрьмы с ограничением свободы на срок до двух лет.