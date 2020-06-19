«Ездите лучше на личных авто»: опубликован свод правил жизни Краснодарского края после карантина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе. С 21 июня регион начнет постепенно возвращаться к прежней жизни. Часть послаблений озвучили вчера, 18 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу.

Однако, согласно соответствующему постановлению главы Кубани (имеется в распоряжении редакции), жизнь в крае после 21 июня пока не станет удобной. Один режим сменит другой - повышенной готовности и продлится он до 6 июля.

Так, к примеру, не возобновятся междугородние регулярные перевозки. А заказным автобусам приказано приостановить свою деятельность до особого распоряжения. Исключения действуют только на трансферы. Автовокзалы по-прежнему на замке.

- Ограничения с них не сняты, - пояснили "КП" - Кубань" в министерстве транспорта Краснодарского края.

В официальном документе за подписью главы региона жителям Кубани рекомендовано пользоваться личными автомобилями.

Жители края обязаны (!) соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски, входя в общественные места. Это тоже закреплено законодательно.

Как и то, что выпускники, и школьники и студенты, теперь точно будут сдавать госэкзамен. Такое поручение дано постановлением губернатора всем профильным ведомствам.