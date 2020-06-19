2020-06-19T11:28:56+03:00
Коронавирус Covid-19

«Ездите лучше на личных авто»: опубликован свод правил жизни Краснодарского края после карантина

Пригородные перевозки в регионе будут ограничены до 6 июля
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Работа общественного пригородного транспорта пока не будет регулярнойРабота общественного пригородного транспорта пока не будет регулярнойФото: Евгения ОСТРАЯ
Изменить размер текста:

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отменил карантин в регионе. С 21 июня регион начнет постепенно возвращаться к прежней жизни. Часть послаблений озвучили вчера, 18 июня, на заседании оперштаба по коронавирусу.

Однако, согласно соответствующему постановлению главы Кубани (имеется в распоряжении редакции), жизнь в крае после 21 июня пока не станет удобной. Один режим сменит другой - повышенной готовности и продлится он до 6 июля.

Так, к примеру, не возобновятся междугородние регулярные перевозки. А заказным автобусам приказано приостановить свою деятельность до особого распоряжения. Исключения действуют только на трансферы. Автовокзалы по-прежнему на замке.

- Ограничения с них не сняты, - пояснили "КП" - Кубань" в министерстве транспорта Краснодарского края.

В официальном документе за подписью главы региона жителям Кубани рекомендовано пользоваться личными автомобилями.

Жители края обязаны (!) соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски, входя в общественные места. Это тоже закреплено законодательно.

Как и то, что выпускники, и школьники и студенты, теперь точно будут сдавать госэкзамен. Такое поручение дано постановлением губернатора всем профильным ведомствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Над Кубанью повисло гало
После вечеринки на карантине ночной клуб в Геленджике закрыли на два месяца
В Сочи осудили мужчину, который оставил умирать на обочине избитую им сожительницу
Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля
В поселке Знаменском Краснодара строят новый детский сад
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года: заболели семеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 19 июня 2020 года увеличилось на 64 человека
Армавирскому заводу, который оказался в кризисной ситуации, нашли заказчиков
Отмена карантина в Краснодаре: откроются 30 торговых центров и 27 отелей
Выборы губернатора Краснодарского края: «Единая Россия» выдвинула Вениамина Кондратьева