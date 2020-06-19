2020-06-19T18:17:01+03:00
Происшествия

Сознался, прочитав о себе в соцсетях: в Сочи мужчине, до смерти избившего любовницу, дали 9 лет тюрьмы

После зверской расправы он оставил женщину умирать на обочине [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Убийца отправился в колонию строгого режима.Убийца отправился в колонию строгого режима.
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Спустя полгода разбирательств 32-летний житель Томска Василий Катаев, зверски избивший и бросивший умирать свою знакомую, предстал перед законом. Суд длился недолго, а все потому, что мужчина написал явку с повинной, когда пришел сдаваться в полицию.

Сама трагедия произошла еще 16 ноября 2019 года. Тогда на обочине дороги в Хостинском районе Сочи неподалеку от Орлиных скал женщину. Все ее тело было усыпано синяками и кровопотеками. Она еле дышала. Когда же прохожие попытались перевернуть жертву нечеловеческой жестокости на спину, то ужаснулись - ее лицо буквально превратили в кровавое месиво.

У женщины остался маленький сын.

У женщины остался маленький сын.

Спасти ее не успели - от полученных травм женщина скончалась по дороге в больницу. Опознать погибшую удалось лишь по документам, которые у нее было с собой. Как оказалось, зверски избили 31-летнюю местную жительницу по имени Татьяна (имя изменено - Авт.). Ее друзья и родственники были уверены - ее убил 32-летний молодой человек, с которым они встречались. После трагедии он странным образом исчез, на похороны любимой даже не явился.

Его искали больше полутора месяцев. А в канун Нового года, убийца заявился в полицию сам.

Врачи говорили, что женщину слишком поздно нашли.

Врачи говорили, что женщину слишком поздно нашли.

- Я испугался и уехал. Думал, что она жива... А потом прочитал в интернете, что она скончалась, - замучала совесть зверя.

Уже в суде выяснилось, что утром 16 ноября Василий вместе с возлюбленной поехали к одному из ее знакомых. В машине между ними произошла ссора.

- Обвиняемый полагал, что сожительница хочет подбросить ему запрещенные вещества и сообщить о том, что он, якобы, хранит наркотики правоохранителям, – рассказали подробности дела в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Василий уверяет - он боялся, что любимая сдаст его правоохранителям.

Василий уверяет - он боялся, что любимая сдаст его правоохранителям.

Василий затормозил и вышел из машину. На улицу вывел и женщину, которую стал бить.

- Он нанес ей не менее 12 ударов голову и туловище, бил руками и ногами, – уточняли в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - После жестокого избиения мужчина скрылся, даже не вызвав скорую помощь.

Василия приговорили к 9 колонии строгого режима, куда его уже отправили. Приговор вступил в законную силу.

В Сочи избили женщину и оставили умирать на обочине Видео: chpsochi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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