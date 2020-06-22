2020-06-22T11:41:09+03:00
Общество

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны

Запуск воздушных шаров состоялся на территории Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков
Виталий КАРНАУХ
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В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

22 июня - эту дату никогда не забудет старшее поколение россиян - наши деды и прадеды. В сердце ее проносим мы, нынешнее поколение. Помнить об этом страшном дне будут и наши потомки.

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

День памяти и скорби - сегодня вспоминают бойцов, которые не побоялись встать перед врагом на защиту нашей Родины. Только официально за годы Великой Отечественной войны статистами зарегистрировано 27 миллионов смертей. Это бойцы, павшие в бояз за родные поселки, станицы, хутора, бравшие крепости и города, освобождавшие оккупированные территории, попавшие в жестокие лапы концентрационных лагерей.

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Сегодня мы вспоминаем день, когда началась эта кровавая война. В Краснодаре студенты и руководство авиационного училища летчиков рано утром, на рассвете, выстроились на взлетной площадке выстроились цифрой 75 с зажженными свечами в руках.

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В этот же миг в небо поднялись два огромных аэростата Федерации воздухоплавания Кубани. К ним прикрепили 18-метровые флаги - Краснодарского Края и Российской Федерации. В акции "Свеча памяти" приняли участие полковник запаса Александр Павлов, мастер спорта по воздухоплаванию Сергей Воинов, президент Федерации воздухоплавания региона Роман Кучерявый, а также студенты летного училища и начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев.

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В небо над Краснодаром поднялись аэростаты в память о начале Великой Отечественной войны.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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