Почему в Краснодарском крае не открывают детские сады и кружки

Замглавного санитарного врача Краснодарского края Татьяна Гречаная рассказала, почему Роспотребнадзор выступает резко против возобновления работы детских садов и кружков. Карантин в Краснодарском крае отменен с 21 июня. Но часть ограничений по-прежнему сохраняется.

- Тому, что детские сады не открываются, есть логичное объяснение, - пояснила жесткую позицию ведомства по этому поводу Татьяна Гречаная. - В крае есть заболевшие коронавирусом дети. Их мало. 330 случаев. Но они болеют.

По словам замглавы Роспотребнадзора, эпидрасследование показало, что инфицирование произошло от больных в семье. И отследить каждый из контактов в таком случае очень непросто.

- Все очаги у нас на сегодняшний день сняты с контроля. Остаются только семейные. Поэтому предотвратить занесение инфекции ребенком, который отправится в детский сад завтра, будет невозможно, - сказала Татьяна Гречаная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="646" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786352" frameborder="0"></iframe> В Роспотребнадзоре Кубани объяснили жесткую позицию по поводу открытия детсадов.

В большом детском коллективе - это будет равносильно искре, считают эпидемиологи. Сезонные ОРВИ косят десятки детей ежегодно. Никаких иллюзий на этот счет у Роспотребнадзора нет.

- На детей не наденешь маски и перчатки, мы же это понимаем, - продолжила Татьяна Гречаная. - А бесконечное обеззараживание и обезвреживание не остановит распространение коронавируса. При этом ни один из родителей не захочет, приведя ребенка в сад, в итоге получить заражение коронавирусом. И каков в этом случае будет уровень возмущения в обществе?!

Напомним, ожидается, что вопрос открытия детских садов станет главной темой на очередном заседании оперштаба в четверг, 25 июня. В поддержку возобновления работы дошкольных детских учреждений выступают даже врачи-инфекционисты.

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