2020-06-22T21:02:24+03:00
Общество

«Хочу отметить столетие на работе»: 97-летний кубанский военврач получил премию «Призвание»

Хирург Федор Данилович Коваль до сих пор консультирует пациентов
Евгения ОСТРАЯ
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Федор Данилович Коваль не собирается на пенсиюФедор Данилович Коваль не собирается на пенсию
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В небольшом городе Славянске-на-Кубани Федора Даниловича Коваля знают все. Он — самый зрелый работник местного здравоохранения - в 97 лет ведет прием пациентов городской больницы. Ветеран Великой Отечественной — «штучный» свидетель исторических в нашей стране событий. На весь 130-тысячный район тех, кто сражался с фашистами, осталось всего 18 человек.

В 1943 году он был ранен на поле боя.

- Разрывная пуля в ногу попала, кость повредила, - вспоминает фронтовик. – Перевязал себя самостоятельно как мог, наложил жгут и давай ползком с линии огня выбираться. А вскоре ребята меня наши подхватили и прямиком в полковой штаб отправили.

Когда пришел в себя, снова встал за операционный стол. Военный хирург отдал медицине 72 года, за это время провел больше 30 000 операций.

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

Некоторые операции в прифронтовом госпитале длились по несколько часов. Федор Коваль - слева

Каждый год он ненадолго уходит в отпуск из родного отделения. Но по-прежнему не решается на заслуженный. Федор Данилович говорит, что настолько привык работать, что, кажется, стоит только «сойти с рельсов», и жизнь остановится.

- Мне необходимо находиться среди людей. Я работаю не столько из-за зарплаты, сколько ради общения. Жизненно важно приносить людям пользу. В этом, по-моему, секрет долголетия! - говорит Федор Данилович. - Я помню себя с шести лет. Так случилось, что я много повидал в этой жизни. Еще 20-30 лет назад, после переезда на Кубань, меня уже не хотели брать на работу из-за возраста. Эти люди уже почуют в бозе, а я до сих пор в строю.

Федор Данилович не раз становился героем публикаций в "Комсомолке". И не всегда только по доброму поводу. Два года назад он пожаловался редакции, что не может получить положенную по закону санаторную путевку.

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

С боевыми товарищами сержант медслужбы Коваль (в первом ряду крайний слева ) спасал солдат на разных фронтах Великой Отечественной

Тогда разразился грандиозный скандал. И уже спустя пару месяцев после статьи в газете Федор Данилович отправился в любимую здравницу в Ейске лечить прострелянную фашистами ногу.

- Мне же море не нужно. Какой из меня плавец?! Процедуры в моем преклонном возрасте - это жизненно необходимо, - благодарил ветеран "КП" - Кубань" за участие.

Накануне профессионального праздника его преданность медицине отметили на самом высоком уровне. Федору Даниловичу Ковалю вручили престижную премию "Призвание".

- Не хочу загадывать, но моя мечта - встретить свое 100-летие на работе, - подытожил Федор Данилович в разговоре с "КП" - Кубань".

ИСТОЧНИК KP.RU

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