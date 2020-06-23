Курортный сезон в Краснодарском крае-2020: в Роспотребнадзоре назвали условия для работы отелей и гостиниц

В Краснодарском крае сняли карантин 21 июня, однако это не означает, что регион вернулся к прежней докарантинной жизни. Распространение коронавируса в Краснодарском крае внесло свои коррективы не только в жизнь кубанцев, но и в работу предприятий. Особенно это касается курортной отрасли края. Рекомендации Роспотребнадзора в этой сфере теперь главный закон, строго следуя которому можно благополучно провести туристический сезон.

Ни для кого не секрет, что Кубань – главный курорт страны, а потому сюда едут многие россияне. В этом году при нынешних условиях пандемии было сложно принять решение о доступе региона. Однако краевые власти сделали все, чтобы это было возможным. Как отмечают медики, благодаря карантинным ограничениям, введенным 31 марта, удалось избежать вспышек заболевания коронавирусом. Именно поэтому, по заявлениям врачей, в настоящий момент эпидемиологическая обстановка улучшилась – выздоровели около 80% пациентов (из общего числа, перевалившего за 5,5 тысяч человек), ежедневный прирост новых коронавирусных больных с каждым днем снижается.

В министерстве курортов Краснодарского края рассказали, при каких условиях отели и гостиницы могут снова распахнуть свои двери туристам.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

В минкурортов создали памятку.

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