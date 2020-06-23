2020-06-23T18:22:32+03:00
Происшествия

Она жила наукой: В Черном море погибла сотрудница Института океанологии РАН

Алиса Косьян опустилась на дно с аквалангом и пропала
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: ММСУТ СКФото: ММСУТ СК
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Поисковая операция в Черном море недалеко от Анапы у поселка Витязево развернулась вечером 17 июня. Судно «Профессор Логинов», на котором находилась экспедиция Южного отделения Института океанологии РАН, подало сигнал бедствия.

39-летняя научная сотрудница Алиса Косьян для забора грунта она с аквалангом опустилась на дно Черного моря, но после истечения запаса воздуха в баллонах на поверхность не поднялась.

В течение двух суток женщину искали на берегу и в море. Поиски успехом не увенчались. Спасатели говорят, что работы осложняло сильное донное течение. 19 июня операцию прекратили.

- Водолазы погружались со специальным оборудованием и делали видеосъемки, чтобы на суше более детально изучить местность и проанализировать возможные причины пропажи, - рассказал «КП» - Кубань» представитель Морспасслужбы Андрей Малов.

Свою проверку начали следователи. 23 июня стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели Алисы Косьян.

- В ходе спасательно-поисковых работ на дне Черного моря в районе погружения пострадавшая не обнаружена, что свидетельствует о ее гибели в ходе выполнения водолазных работ, то есть при выполнении трудовых обязанностей, - сообщают в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Проверка показала, что во время экспедиции были допущены нарушения. В составе не было достаточного количества специалистов для проведения водолазных работ, как и не было письменного разрешения на их проведение. Дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

КТО ТАКАЯ АЛИСА КОСЬЯН

Погибшая кандидат биологических наук 39-летняя Алиса Косьян работала научным сотрудником в Южном отделении Института океанологии РАН, которое базируется в ее родном Геленджике. Вся жизнь женщины была связана с наукой и морем.

Она родилась в Геленджике в семье видного ученого, доктора географических наук Рубена Косьян, который возглавляет лабораторию литодинамики и геологии в том же Южном отделении ИО РАН.

В 2003 году Алиса Косьян окончила кафедру Зоологи и сравнительной анатомии беспозвоночных Биологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2006 году окончила аспирантуру ИПЭЭ им. А.Н. Северцова. Участвовала в многочисленных экспедициях, по гранту работала в Римском университет и Британском музее естественной истории.

Исследовала морских брюхоногих моллюсков и экологию черноморской рапаны.

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- Когда время истекло экипаж судна "Профессор Лонгинов" подал сигнал бедствия – оповестил оперативных дежурных. Они незамедлительно выдвинулись на место и начали поиски. Рейдовый катер с водолазами прочесал берег, а водолазы проверяли дно моря в течение двух суток. Дайвера так и не нашли, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь Морспасслужбы РФ Андрей Малов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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