2020-06-27T17:48:30+03:00
Общество

Закрыты бассейны, отменены массовые мероприятия: какие запреты продолжают действовать в Краснодарском крае после 27 июня

Часть ограничений из-за коронавируса продолжает оставаться в силе
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Какие запреты и ограничения продолжают действовать в Краснодарском краеКакие запреты и ограничения продолжают действовать в Краснодарском краеФото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

С 27 июня в Краснодарском крае существенно изменился режим ограничений, связанных с коронавирусом. Возобновлено движение автобусов, электричек между муниципалитетами, открылось большинство кафе и ресторанов, фитнес-клубы, начались службы в храмах. А с 29 июня начнут работать стоматологии и детские сады.

Гостиницы и отели заселяют отдыхающих, открыты пляжи, в санаториях отменены обязательные справки об отсутствии коронавируса.

Жизнь возвращается в привычное русло, однако ряд ограничений продолжает действовать. Краснодарский край все еще живет в режиме повышенной готовности.

ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Итак, после 27 июня в Краснодарском крае все еще закрыты бани, сауны, хаммамы, в том числе и фитнес-центры. Закрыты все аквапарки региона, в том числе и на Черноморском побережье.

Не работают кафе и рестораны, которые не имеют собственного выхода на улицу, а остальные могут быть открыты только с 7 часов утра до полуночи. Запрещены общественные массовые мероприятия, в том числе концерты и ночные дискотеки.

Приостановлено бронирование и заселение организованных групп детей, прибывающих из-за пределов Краснодарского края.

Продолжают свою работу и обсерваторы, в которых находятся более 300 человек. Теперь на изоляцию помещают только тех, кто прибыл на Кубань из-за рубежа. На въездах в Краснодарский край, аэропортах и вокзалах действует температурный контроль, а в помещениях по всему региону введен обязательный масочный режим. Кроме того, жители и гости края должны соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сочи семиклассник камнем лишил глаза восьмилетнего ребенка
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с итальянским баскетболистом Абрамо Канка
«Окна Люксфера», обнаруженные в центре Краснодара, отреставрируют
Краснодар, Сочи, Анапа и Геленджик вошли в ТОП-10 направлений для отдыха этим летом
Большинство «зумеров» и «миллениалов» из Краснодара старается регулярно откладывать
«Надеемся на ваше понимание и осознанность»: Посетителей парка «Краснодар» снова попросили не купаться в водоемах
В Краснодарском крае для посетителей открылись музеи и выставочные залы
Готов к обсуждению: опубликован проект Генплана Краснодара
В Краснодаре скончались два пациента с коронавирусом
В Анапе из-за сильного ветра запретили плавать на матрасах и катамаранах
Умер заслуженный артист Кубани Эдуард Казарян