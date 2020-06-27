Закрыты бассейны, отменены массовые мероприятия: какие запреты продолжают действовать в Краснодарском крае после 27 июня

С 27 июня в Краснодарском крае существенно изменился режим ограничений, связанных с коронавирусом. Возобновлено движение автобусов, электричек между муниципалитетами, открылось большинство кафе и ресторанов, фитнес-клубы, начались службы в храмах. А с 29 июня начнут работать стоматологии и детские сады.

Гостиницы и отели заселяют отдыхающих, открыты пляжи, в санаториях отменены обязательные справки об отсутствии коронавируса.

Жизнь возвращается в привычное русло, однако ряд ограничений продолжает действовать. Краснодарский край все еще живет в режиме повышенной готовности.

ЧТО ЕЩЕ ЗАПРЕЩЕНО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Итак, после 27 июня в Краснодарском крае все еще закрыты бани, сауны, хаммамы, в том числе и фитнес-центры. Закрыты все аквапарки региона, в том числе и на Черноморском побережье.

Не работают кафе и рестораны, которые не имеют собственного выхода на улицу, а остальные могут быть открыты только с 7 часов утра до полуночи. Запрещены общественные массовые мероприятия, в том числе концерты и ночные дискотеки.

Приостановлено бронирование и заселение организованных групп детей, прибывающих из-за пределов Краснодарского края.

Продолжают свою работу и обсерваторы, в которых находятся более 300 человек. Теперь на изоляцию помещают только тех, кто прибыл на Кубань из-за рубежа. На въездах в Краснодарский край, аэропортах и вокзалах действует температурный контроль, а в помещениях по всему региону введен обязательный масочный режим. Кроме того, жители и гости края должны соблюдать социальную дистанцию.