Убитый в Краснодаре предприниматель был братом осужденного за мошенничество директора кирпичного завода

Появились подробности жизни убитого в центре Краснодара 57-летнего предпринимателя. Напомним, все произошло 29 июня в 21:18. По записям камер видно, как Александр Биришев садится в свою темную BMW. В это же время открывается задняя пассажирская дверь стоящей рядом наглухо тонированной Lada Granta. Из нее выходит мужчина в маске, подходит к водителю иномарки и делает два выстрела из пистолета. Потом садится обратно на заднее сидение - машина с ревом уезжает.

На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.

Стрельба в стиле лихих 90-х развернулась на улице Леваневского. Киллеров не смутили ни камеры видеонаблюдения, установленные на этом участке, ни большой поток машин, ни общежитие рядом.

- Судя по всему, они давно «пасли» бизнесмена, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона. - Они знали, что в тот вечер предприниматель будет садиться здесь в свою иномарку и караулили его. А сам бизнесмен вообще ничего не подозревал. Он спокойно прошел к своей машине, открыл дверь… Две пули, выпущенные в живот и голову, оказались смертельными. На расправу ушло ровно три секунды, еще 7 понадобилось, чтобы сбежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787763" frameborder="0"></iframe> Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

Как собщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, убитый был родным братом бывшего руководителя Краснодарского кирпичного завода Олега Биришева.

Имя 50-летнего гендиректора прогремело в 2011 году, когда на него завели уголовное дело. Его обвиняли в крупном мошенничестве. Сначала он незаконно получил кредиты в одном из банков, предоставив ложные сведения о поручителе. На счет перечислили 68 миллионов рублей, которые он так и не вернул.

Помимо этого Олег Биришев присвоил себе более 35 миллионов рублей под предлогом долевого строительства элитного ЖК. Он также уклонялся от уплаты налогов. Хотя в декларацию сведения вносил. В заключение Биришев довел Краснодарский кирпичный завод до состояния банкротства.

За этого его приговорили к 8 годам тюремного заключения. Однако решение суд выносил заочно. Олег Биришев умудрился сбежать из-под домашнего ареста еще во время судебных разбирательств.

Тем временем его брат Александр Биришев в масштабных судебных спорах не участвовал. То, что его убийство было заранее спланированным, у правоохранителей нет сомнений.

Однако первоначальная версия - конкурентная борьба - не подтвердилась. Александр Биришев хоть и был учредителем пяти компаний, но все же никому дорогу не переходил. Мотив преступления оказался более прозаичен. Один из знакомых убитого, который руководил организацией, предоставляющей интернет-услуги, таким образом решил закрыть долг. По некоторым данным, злоумышленник по заказу изготовил роутеры, однако гонорар свой не получил. О какой сумме идет речь, сейчас выясняется. Но есть информация, что у самого «коллеги» предпринимателя рука не поднималась - убийство было заказным.

Участники нападения сейчас в розыске. После стрельбы они погнали в сторону улицы Северной, а далее их путь неизвестен. Сообщается, что на автомобиле номера В538АА с регионом «123». По словам свидетелей, в машине находились трое. Один из них, по информации правоохранителей, 22-летний уроженец соседнего государства, и стрелял в предпринимателя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="466" height="598" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787760" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стрельба в центре Краснодара: убит предприниматель

Сразу после того, как человек упал на асфальт, водитель отечественной легковушки дал по газам - машина скрылась. От полученных ранений спасти мужчину не смогли - он скончался до приезда медиков. Больше никто не пострадал (читайте далее)

Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре

Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам (подробнее)