Убитый в Краснодаре предприниматель был братом осужденного за мошенничество директора кирпичного завода
Появились подробности жизни убитого в центре Краснодара 57-летнего предпринимателя. Напомним, все произошло 29 июня в 21:18. По записям камер видно, как Александр Биришев садится в свою темную BMW. В это же время открывается задняя пассажирская дверь стоящей рядом наглухо тонированной Lada Granta. Из нее выходит мужчина в маске, подходит к водителю иномарки и делает два выстрела из пистолета. Потом садится обратно на заднее сидение - машина с ревом уезжает.
На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.
Стрельба в стиле лихих 90-х развернулась на улице Леваневского. Киллеров не смутили ни камеры видеонаблюдения, установленные на этом участке, ни большой поток машин, ни общежитие рядом.
- Судя по всему, они давно «пасли» бизнесмена, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона. - Они знали, что в тот вечер предприниматель будет садиться здесь в свою иномарку и караулили его. А сам бизнесмен вообще ничего не подозревал. Он спокойно прошел к своей машине, открыл дверь… Две пули, выпущенные в живот и голову, оказались смертельными. На расправу ушло ровно три секунды, еще 7 понадобилось, чтобы сбежать.
Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.
Как собщает «Коммерсант-Юг» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, убитый был родным братом бывшего руководителя Краснодарского кирпичного завода Олега Биришева.
Имя 50-летнего гендиректора прогремело в 2011 году, когда на него завели уголовное дело. Его обвиняли в крупном мошенничестве. Сначала он незаконно получил кредиты в одном из банков, предоставив ложные сведения о поручителе. На счет перечислили 68 миллионов рублей, которые он так и не вернул.
Помимо этого Олег Биришев присвоил себе более 35 миллионов рублей под предлогом долевого строительства элитного ЖК. Он также уклонялся от уплаты налогов. Хотя в декларацию сведения вносил. В заключение Биришев довел Краснодарский кирпичный завод до состояния банкротства.
За этого его приговорили к 8 годам тюремного заключения. Однако решение суд выносил заочно. Олег Биришев умудрился сбежать из-под домашнего ареста еще во время судебных разбирательств.
Тем временем его брат Александр Биришев в масштабных судебных спорах не участвовал. То, что его убийство было заранее спланированным, у правоохранителей нет сомнений.
Однако первоначальная версия - конкурентная борьба - не подтвердилась. Александр Биришев хоть и был учредителем пяти компаний, но все же никому дорогу не переходил. Мотив преступления оказался более прозаичен. Один из знакомых убитого, который руководил организацией, предоставляющей интернет-услуги, таким образом решил закрыть долг. По некоторым данным, злоумышленник по заказу изготовил роутеры, однако гонорар свой не получил. О какой сумме идет речь, сейчас выясняется. Но есть информация, что у самого «коллеги» предпринимателя рука не поднималась - убийство было заказным.
Участники нападения сейчас в розыске. После стрельбы они погнали в сторону улицы Северной, а далее их путь неизвестен. Сообщается, что на автомобиле номера В538АА с регионом «123». По словам свидетелей, в машине находились трое. Один из них, по информации правоохранителей, 22-летний уроженец соседнего государства, и стрелял в предпринимателя.
В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Стрельба в центре Краснодара: убит предприниматель
Сразу после того, как человек упал на асфальт, водитель отечественной легковушки дал по газам - машина скрылась. От полученных ранений спасти мужчину не смогли - он скончался до приезда медиков. Больше никто не пострадал (читайте далее)
Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре
Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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