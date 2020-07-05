"Зенит - чемпион! Оле, оле, оле": аэропорт Краснодара кричал, провожая победителей в Санкт-Петербург

В аэропорту Краснодара провожали триумфаторов сегодняшнего футбольного матча. "Зенит" в Краснодаре стал чемпионом, обыграв быков со счетом 2:4. Сразу после игры футболисты отметили победу в раздевалке, а потом сели в два автобуса и поехали в аэропорт. Ровно в 00:10 их рейс отправился в Питер из Краснодара. Летают игроки на персональном лайнере авиакомпании "Россия".

Автобус команды встречают в аэропорту КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Он выкрашен в фирменные сине-бело-голубые цвета клуба и его называют "Зенитовоз". Болельщики "Зенита" ждали команду на выходе из стадиона. Приехать питерцам не разрешили, поэтому собрались только местные фанаты. Под их крики "Зенит, чемпион", команда и укатила в аэропорт. Уже на аэровокзале футболистов ждала охрана воздушной гавани и шестеро фанатов. Только болельщиков не пустили на парковку, где остановились автобусы. Поэтому за тем, как команда выходит из автобусов, народ наблюдал за решетчатым высоченным забором.

- Зенит чемпион! - кричали фанаты. - Сергей Богданович, поздравляем! - увидели фанаты легендарного Семака. Тренер "Зенита" подошел к болельщикам, охрана расступилась. Сергей Семак уже был не в своей белой рубашке, а в спортивном костюме и маске. Рубашку ему облили шампанским еще в раздевалке стадиона.

Игроки "Зенита" отправились домой с победойФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ждали тренера и двое работников воздушной гавани. Специально по такому случаю они раздобыли форму "Зенита" и "Краснодара". Друзья переминались с ноги на ногу, сетуя, что одного не учли - не взяли фломастер, чтобы игроки расписались.

- Вот он! - кинулись парни к воротам, в которых появился тренер команды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1072" height="1920" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/788851" frameborder="0"></iframe> Триумфаторов футбольного матча в Краснодаре проводили в Санкт-Петербург.Ольга СУХОВА

Меня осенило, что в сумочке завалялся карандаш для глаз. Я всучила его парням.

- Спасибо, - едва бросили они мне и рванули навстречу кумиру.

Друзья оделись в форму сегодняшних соперников - "Краснодара" и "Зенита" и пришли провожать победителейФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Им повезло, Сергей Семак с удовольствием взялся за карандаш и твердой рукой подписался на знакомом сине-голубом фоне. Карандаш вернул.

А затем не отказался сфотографироваться и перемолвится парой фраз.

- Кубок когда увидим?

- 19 июля, - ответил тренер чемпионов. Сделав прощальный жест, он отправился внутрь зала.

- Ой, а я не успела сфотографироваться с Сергеем Богдановичем, - хлопала ресницами девушка в красном платье. Она пришла с парнем.

Больше перед фанатами никто из игроков "Зенита" не появился. Они в это время за забором выгружали чемоданы из автобуса. И на крики болельщиков лишь улыбались.

А уже когда зашли в здание аэропорта с парковки, команду стали поздравлять сотрудники воздушной гавани. И тут футболисты не сдержались - они сами себе скандировали и кричали "Оле-оле-оле-оле, "Зенит" - чемпион". И хотя нас в сам вип-терминал аэропорта не пустили, эти победные крики были слышны на всю привокзальную площадь. Минут 10 они скандировали сами себе, а потом все стихло.

Сергей Семак с фанатами "Зенита" в аэропорту КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Уже через пару часов чемпионы приземлятся в родном аэропорту Санкт-Петербурга. Их самолет взмыл в раскаленном июлем и футбольными страстями воздухе.