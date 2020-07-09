На Краснодар снова может обрушиться залповый ливень

Залповый ливень, накануне обрушившийся на Краснодар, буквально за час превратил кубанскую столицу в Венецию. В эпицентре стихии оказались юго-западная и центральная части города.

- Согласно данным метеорологических датчиков, за день выпало 40 мм осадков, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Это почти месячная норма (в среднем в июле выпадает 55 мм - Авт.).

Последствия непогоды к утру полностью устранили. Даже на многострадальной Московской ушла вода. Однако стихия может разбушеваться вновь. Рядом с городом ходят тучи, перодически усиливается ветер, который, возможно, и принесет в Краснодар дожди.

Стоит сказать, что в городе до сих пор действует экстренное предупреждение.

- До конца дня прогнозируется сильный дождь с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду, - напоминают в мэрии.

ВАЖНО!

В случае возникновения подтоплений и других чрезвычайных ситуаций звоните по телефонам: 8 (861) 214-33-36 и 112.

НА ЗАМЕТКУ

Как вести себя во время грозы

Чтобы вас не ударило молнией, если вы находитесь под открытым небом, не прячьтесь под высокими деревьями. Лучше лечь на землю или сесть в сухую яму, пригнув голову.

Если вы с друзьями, присядьте на корточки, не прикасаясь друг к другу. Ни в коем случае нельзя бегать и купаться!

Если вы едете на мотоцикле или велосипеде, остановитесь и отойдите метров на 30 от него. Если едете на авто – остановитесь, закройте окна и пережидайте грозу в салоне.

Нельзя разговаривать по телефону, если вы дома – выключите все электроприборы, закройте окна и дымоходы.