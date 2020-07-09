Последствия дождя, который залил большую часть Кубани 8 июля, поражают. В Краснодаре дождевые потопы обрушились на многочисленные улицы, вода пробралась в автомобили и общественный транспорт, затопила придомовые территории, низины городских улиц. А в Новороссийске одно из последствий – обвал асфальта. Причем, как уверяют местные жители, произошло это в третий раз.

- Напротив улиц Гончарова и Грибоедова опять провалился асфальт, делали его уже три раза, после каждого дождя он обваливается, - говорит жительница Новороссийска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="296" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/789574" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске в третий раз на одном и том же месте провалился асфальт.Видео: ЧП Новороссийск

Говорить об опасности данной ситуации не приходится, это вещь очевидная. Но возникает вопрос, по каким таким стандартам на этом участке кладут асфальт и впоследствии принимают выполненные работы ответственные лица? Благо, что в момент обвала здесь не проходили люди. Иначе, возможно, жертв было бы не избежать.

Как пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города-героя, восстановительные работы в очередной раз уже начались.

- Работу завершает подрядчик, из-за обильного дождя вода попала в колодец, там подмыло основание, поэтому и произошло обрушение части асфальта, - говорят в пресс-службе администрации Новороссийска, подкрепляя сказанное свежей фотографией.

В мэрии города-героя говорят, что к ремонту уже приступили. Фото: пресс-служба администрации Новороссийска.

Понесет ли ответственность подрядчик за некачественное выполнение работ? Ведь на первый раз, возможно, с учетом недочетов это простительно. Но если ЧП повторяются вновь и вновь на одном и том же месте, то, наверное, мэрии стоило бы задуматься.

Напомним, ранее на центральном пляже Новороссийска образовалась вонючая мусорка. Каркас в виде рыбы поставили для сбора пластиковых бутылок, но жители и гости города стали выбрасывать в него обыкновенный бытовой мусор. В итоге в "желудке" у рыбы получилось "несварение" - в сорокаградусную жару мусор начал гнить. Ужасная вонь отходов разносилась по всему пляжу. Кроме того, на мусор слетелись мухи. Тогда в мэрии пояснили, что вывозом этого бака занимается региональный оператор, а с населением ведется разъяснительная работа о недопустимости выбрасывания в бак бытового мусора.