Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 июля: установлен рекорд по числу выздоровевших
Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 июля. Пандемия немного сбавила обороты. Стабильно каждый день в регионе регистрируют новые случаи заболевания. Но, как правило, число заболевших вот уже вторую неделю не превышает 63 в сутки. Появилась информация о том, что коронавирус диагностирован у председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко. Однако болезнь протекает в легкой форме.
Статистика по заболеваемости в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.
Летальных случаев вторые сутки нет. По словам врача, люди попадают в поле зрения медиков на самой ранней, зачастую, бессимптомной стадии заболевания и начинают получать лечение. Благодаря этому удается избежать серьезных осложнений.
Есть и еще одна хорошая, обнадеживающая новость. За те же прошедшие сутки выздоровели 100 человек. В результате количество излечившихся достигло 5512. То есть почти 85% заразившихся благополучно выписали домой.
Статистика по выздоровевшим в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.
Семьям погибших от коронавируса медиков начали перечислять страховые выплаты. Деньги выделили по указу президента. Большая часть средств идет из федерального бюджета. Право на данную выплату имеют супруги, родители и даже дедушка и бабушка погибшего медработника.
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Режим повышенной готовности: действует до 21 июля
Карантин для приезжих: снят
Отели и санатории: открыты
Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)
Кафе и рестораны: открыты
Кинотеатры: закрыты
Аттракционы в парках: закрыты
Бассейны и спа-комплексы: закрыты
Масочный режим: действует
Социальная дистанция: соблюдается.
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ИСТОЧНИК KP.RU