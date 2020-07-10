2020-07-10T01:04:00+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 июля: установлен рекорд по числу выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 июля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 июля.Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 июля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 июля. Пандемия немного сбавила обороты. Стабильно каждый день в регионе регистрируют новые случаи заболевания. Но, как правило, число заболевших вот уже вторую неделю не превышает 63 в сутки. Появилась информация о том, что коронавирус диагностирован у председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко. Однако болезнь протекает в легкой форме.

Статистика по заболеваемости в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.

Статистика по заболеваемости в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.

Летальных случаев вторые сутки нет. По словам врача, люди попадают в поле зрения медиков на самой ранней, зачастую, бессимптомной стадии заболевания и начинают получать лечение. Благодаря этому удается избежать серьезных осложнений.

Есть и еще одна хорошая, обнадеживающая новость. За те же прошедшие сутки выздоровели 100 человек. В результате количество излечившихся достигло 5512. То есть почти 85% заразившихся благополучно выписали домой.

Статистика по выздоровевшим в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.

Статистика по выздоровевшим в Краснодарском крае. Фото: Яндекс.

Семьям погибших от коронавируса медиков начали перечислять страховые выплаты. Деньги выделили по указу президента. Большая часть средств идет из федерального бюджета. Право на данную выплату имеют супруги, родители и даже дедушка и бабушка погибшего медработника.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИ ДЕЙСТВУЮТ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Режим повышенной готовности: действует до 21 июля

Карантин для приезжих: снят

Отели и санатории: открыты

Галереи и музеи: открыты с ограничениями (только по предварительной записи)

Кафе и рестораны: открыты

Кинотеатры: закрыты

Аттракционы в парках: закрыты

Бассейны и спа-комплексы: закрыты

Масочный режим: действует

Социальная дистанция: соблюдается.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Анапе 10 июля 2020

В Анапе за последние 24 часа нет ни одного нового случая коронавируса.

Коронавирус в Сочи 10 июля 2020

В больницах курорта инфекция подтверждена у 137 пациентов. За последние сутки число заболевших выросло на 15 человек. Это связывают с наплывов туристов в город.

Коронавирус в Геленджике 10 июля 2020

В Геленджике за последние сутки нет новых случаев заражения. Всего с начала недели заболели лишь три новых пациента.

Коронавирус в Туапсе 10 июля 2020

В Туапсе также нет новых заразившихся.

Коронавирус в Ейске 10 июля 2020

В Ейском районе также отмечается положительная динамика - новых случаев не зарегистрировано. С начала прошлой недели лечение проходят три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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