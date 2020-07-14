Почему Краснодар затапливает после каждого ливня

За последнюю неделю Краснодар уже два раза топило. Первый раз город залило 8 июля. Тогда буквально за час выпала почти месячная норма осадков, улицы города превратились в реки. И вот на столицу Кубани снова обрушилась непогода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="508" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790467" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре после ливня утонули легковушки.

Воды с неба вылилось так много, что город встал. Большая часть улиц ушла под воду, машины пробирались с трудом по дорогам. А в районе Вишняковского рынка, под железнодорожным мостом, встали трамваи. Выбраться самостоятельно пассажиры из одного из них не смогли - кругом было море. Людей из вагона доставали спасатели, их сажали в надувные лодки и перевозили на сушу.

- Всего в городе в день потопа с последствиями стихии справлялись 72 человека и 28 единицы техники по откачке воды. Подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, две придворовые территории. Вода в дома не заходила, - рассказывает начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. - С улицы Ставропольской эвакуировали 10 пассажиров и одного вагоновожатого из трамвая.

Вода пока не уходит. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По городу также курсировала и водооткачивающая техника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790490" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре спасатели эвакуируют людей на лодках Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..

- В Краснодаре довольно сложная ситуация, прошел обильный дождевой фронт. За считаные минуты почти весь город подтопило, все улицы без исключения. Пока ливневая канализация не справляется на улице Московской, то же самое в центре города. Остановки погрузились под воду, - выступил с видеообращением глава Краснодара Евгений Первышов. - Это говорит о том, что действительно был залповый дождь, подобное было на днях в Сочи и Геленджике.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Июль - месяц залповых ливней в крае

А тем временем на всей территории Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение из-за ливней. Синоптики не исключают, что в ближайшее время дожди снова обрушатся на столицу Кубани.

Потоп на Северной. Фото: t.me/krd_tipich_ru

- Чтобы Краснодар не затапливало, нужно оперативно реагировать на прогнозы метеорологов. Все экстренные службы о ливнях мы предупреждаем как минимум за пару дней, - рассказал и. о. главного метеоролога края Михаил Шумский. - Кроме того, для июля такая погода в наших широтах - норма. Второй месяц лета - месяц залповых ливней в крае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/790488" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Краснодаре 14 июля.

КСТАТИ

По данным автоматизированного измерительного комплекса параметров окружающей среды, установленном на здании администрации Краснодара, за два с лишним часа в центральной части города выпало более 50 мм осадков. Это месячная норма.