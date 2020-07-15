2020-07-15T14:25:46+03:00
Общество

"Рейсы снова задержаны": Аэропорты Краснодара и Сочи эвакуировали после сообщений о минировании

На местах работают оперативники с кинологами
Галина КОПЫЛОВА
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Пассажиров увели на безопасное расстояние. Фото: Туподар КраснодарПассажиров увели на безопасное расстояние. Фото: Туподар Краснодар
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Сразу в двух кубанских аэропортах, в Краснодаре и Сочи, в одно время людей из зданий начали выводить на улицу. Эвакуировать народ стали днем 15 июля после сообщений о минировании.

- Просьба покинуть помещения и отойти на безопасное расстояние, - начали сигнализировать громкоговорители в аэропортах.

Сотрудники сочинского аэропорта получили информацию о минировании на электронную почту.

- Сообщение поступило в 11:13, подробностей в нем никаких не было. Поэтому в здании сейчас работают кинологи с собаками и сотрудники полиции. Они обследуют территорию, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Именно в 11:13 идентичное сообщение о минировании пришло и на электронку сотрудникам аэропорта Краснодара. Здесь также работают оперативные службы с кинологами.

Эвакуация аэропорта Краснодар 15 июля.Видео: Типичный Краснодар

Сейчас рейсы в городах задержаны. На местах правоохранители обследуют не только здания, но и самолеты.

В настоящее время в аэропортах проводятся предупредительные мероприятия в соответствии с разработанным планом совместных действий с правоохранительными органами. Все службы аэропортов приведены в состояние повышенной готовности.

СПУСТЯ ДВА ЧАСА...

Оперативные службы вместе с кинологами прочесали территории аэропортов, проверили самолеты, также обследовали здания. К счастью, ни в Сочи, ни в Краснодаре подозрительных предметов не нашли.

Стоит отметить, что в Краснодаре это уже второе сообщение о минировании за два дня. 14 июля из аэропорта эвакуировали около 800 человек, пять самолетов пришлось задержать. Но информация о наличии взрывчатых веществ на территории так же не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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