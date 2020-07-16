2020-07-16T00:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 июля: центр региона в лидерах по выходу из кризиса после пандемии

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 16 июля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае.Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае.Фото: Виталий КАРНАУХ
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с развитием коронавируса на Кубани. По данным на утро 16 июля, в Краснодарском крае выявлено 65 новых случаев заболевания, а общее число ковидных пациентов увеличилось до 6912 человек. 3056 пациентов лечатся дома под наблюдением медиков в поликлиниках по месту жительства, их состояние оценивается как бессимптомное удовлетворительное.

Но есть и тяжелобольные, ситуация которых сильно запущена. Таких поциентов подключат к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики, находящиеся на передовой, до последнего борются за жизнь каждого инфицированного.

- 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Три пациента подключены к ЭКМО в ККБ №1.

Количество заражений. Фото: Яндекс Статистика.

Количество заражений. Фото: Яндекс Статистика.

Также медики отмечают высокий уровень выздоровления. За весь период с начала пандемии более 80% всех заболевших в Краснодарском крае уже выписаны из специализированных ковидных госпиталей. За минувшие сутки от болезни излечились 121 человек.

- Всего с начала пандемии битвы с коронавирусом выиграли 5877 пациентов - это более 84% больных, - заявили в оперативном штабе.

Стало известно, что Краснодар станет одним из первых российских городов, которые выйдут из кризиса после пандемии коронавируса.

Количество выздоровевших. Фото: Яндекс Статистика.

Количество выздоровевших. Фото: Яндекс Статистика.

Что откроется после 16 июля

На Кубани введен режим повышенной готовности, пока он продлится до 21 июля. Под запретом пока остаются массовые мероприятия. Закрыты библиотеки, детские кружки и спортивные секции, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны и бани. Закрыта и индустрия развлечений.

- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все, - заявили в региональном Роспотребнадзоре. - Сейчас показатель 1,0.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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