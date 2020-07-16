Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 июля: центр региона в лидерах по выходу из кризиса после пандемии
«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с развитием коронавируса на Кубани. По данным на утро 16 июля, в Краснодарском крае выявлено 65 новых случаев заболевания, а общее число ковидных пациентов увеличилось до 6912 человек. 3056 пациентов лечатся дома под наблюдением медиков в поликлиниках по месту жительства, их состояние оценивается как бессимптомное удовлетворительное.
Но есть и тяжелобольные, ситуация которых сильно запущена. Таких поциентов подключат к аппаратам искусственной вентиляции легких. Медики, находящиеся на передовой, до последнего борются за жизнь каждого инфицированного.
- 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Три пациента подключены к ЭКМО в ККБ №1.
Количество заражений. Фото: Яндекс Статистика.
Также медики отмечают высокий уровень выздоровления. За весь период с начала пандемии более 80% всех заболевших в Краснодарском крае уже выписаны из специализированных ковидных госпиталей. За минувшие сутки от болезни излечились 121 человек.
- Всего с начала пандемии битвы с коронавирусом выиграли 5877 пациентов - это более 84% больных, - заявили в оперативном штабе.
Стало известно, что Краснодар станет одним из первых российских городов, которые выйдут из кризиса после пандемии коронавируса.
Количество выздоровевших. Фото: Яндекс Статистика.
Что откроется после 16 июля
На Кубани введен режим повышенной готовности, пока он продлится до 21 июля. Под запретом пока остаются массовые мероприятия. Закрыты библиотеки, детские кружки и спортивные секции, театры и кинотеатры, клубы и дискотеки. Нельзя посещать бассейны, сауны и бани. Закрыта и индустрия развлечений.
- Когда показатель заболеваемости на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекцией будет 0,5, - это самый главный критерий, характеризующий ситуацию в регионе, - тогда откроется все, - заявили в региональном Роспотребнадзоре. - Сейчас показатель 1,0.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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