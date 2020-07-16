2020-07-16T13:20:38+03:00
Происшествия

Против кубанского судьи возбудили уголовное дело за получение крупной взятки

За махинации с недвижимостью он потребовал миллион рублей
Виталий КАРНАУХ
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Расследование ведет второй отдел по особо важным делам СУ СК России по Краснодарскому краю.Расследование ведет второй отдел по особо важным делам СУ СК России по Краснодарскому краю.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Районного судью из Темрюка Павла Грачева подозревают в получении взятки. Причем, не абы какой, а в особо крупном размере – миллион рублей. За эту сумму служитель Фемиды хотел по-быстрому решить вопросы с оформлением недвижимости.

Дело тянется уже около десяти лет – с 2011 года. Следствие полагает, что к судье обратился его знакомый с просьбой помочь вынести «правильное» судебное решение. Мужчине нужно было стать собственником 67 объектов, которые ранее принадлежали местному темрюкскому рыболовному хозяйству. Так случилось – предприятие распалось, а объекты вдруг стали нужны.

- Для получения судебного решения между директором одной из коммерческих фирм и местным жителем был заключен договор купли-продажи. Согласно документу, местный житель купил объекты у организации, - говорят в СУ СК по Краснодарском украю.

Хотя правом на владение фирмачи не владели. В 2009 году коммерческой организации отказали в регистрации права собственности на 60 вышеуказанных объектов, в собственность было оформлено лишь 7 из них.

Следствие полагает, что служитель Фемиды прекрасно знал об этом, но решил проверить судьбу на прочность и согласился за 2 миллиона вынести незаконное решение, согласно которому за мнимым покупателем будет признано право собственности на недвижимое имущество.

Получив первый «взнос» в размере полумиллиона, судья сам сдал в канцелярию суда исковое заявление «покупателя» и принял гражданское дело к своему производству. При этом сократил требуемую сумму с двух до одного миллиона.

В ходе заседания все шло по плану – желаемое было получено, остаток денег передан. Однако в дело вмешался Краснодарский краевой суд, который отменил решение как незаконное.

- Расследование уголовного дела поручено второму отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по краю. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление подробных обстоятельств совершенных преступлений, - заключили в СУ СК региона.

Как удалось узнать «Комсомолке», в должности служитель Фемиды пробыл долго - с октября 1999 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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