2020-07-21T12:14:00+03:00
Общество

Стихия в Краснодаре за полминуты: таймлапс непогоды

Ливень обрушился город 21 июля [видео]
Варвара ДЫМ
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Краснодар, район Вишняков, забилась ливневка и ее чистятКраснодар, район Вишняков, забилась ливневка и ее чистятФото: Виталий КАРНАУХ
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На Краснодар 21 июля обрушилась очередная порция залпового ливня. Это уже второе «нашествие» стихии за последнюю неделю. В прошлый вторник, 14 июля, город оказался во власти ливня с грозами. Тогда практически весь Краснодар затопило. В этот раз город тоже принимал удар – залитыми оказались улица Октябрьская, Петра Метальникова, район Вишняковского рынка и многие другие.

Район Вишняков утром, 21 июля Фото: Виталий КАРНАУХ

Район Вишняков утром, 21 июляФото: Виталий КАРНАУХ

Плотно встала и Московская – там вообще парализовано движение транспорта.

Угол улиц Красной и Гаврилова Фото: Ольга СУХОВА

Угол улиц Красной и ГавриловаФото: Ольга СУХОВА

А тем временем появилось видео непогоды в Краснодаре в режиме таймлапс. За 30 секунд – пусть от 9-ого километра Ростовского шоссе (район ипподрома) до улицы Гаврилова.

На кадрах видно, как над городом сгущаются тучи и льет дождь. А еще на видео - пробки на городских дорогах из-за ливня.

Таймлапс непогоды в Краснодаре.

Кстати, о том, что Краснодар снова промокнет, синоптики сообщали заранее.

Залило трамвайные линии Фото: Виталий КАРНАУХ

Залило трамвайные линииФото: Виталий КАРНАУХ

Накануне они разослали экстренное предупреждение по сильным ливням с грозами. И в два часа ночи их прогнозы оправдались – на город обрушилась стихия. В некоторых района столицы Кубани вообще выпал град. На Юбилейном на припаркованные авто рухнуло дерево. Мэрия города тоже получила экстренное предупреждение и с ночи на улицах Краснодара дежурила водооткачивающая техника.

Затопило мост в районе Вишняков Фото: Виталий КАРНАУХ

Затопило мост в районе ВишняковФото: Виталий КАРНАУХ

- Собрали видео непогоды в Краснодаре 21 июля 2020 года.

Улица Красная и Гаврилова.

- Фото с затопленных улиц

- Очередное экстренное предупреждение на ближайшее время

- Как в районе Вишняков откачивают воду

ИСТОЧНИК KP.RU

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